“Questa è per te”, il gesto elegante di Mbappè alla superstar diventa virale I Applausi a scena aperta

L’attaccante francese, neo acquisto del Real Madrid, è subito entrato nel cuore dei tifosi dei Blancos: vip compresi…

Se le grandi italiane piangono, quelle spagnole non ridono. L’inizio dei campionati, ormai stabilmente fissato per la metà di agosto, è andato di traverso a parecchie big del calcio internazionale, complice un’estate molto particolare.

Tra Europei e, in misura minore, Giochi olimpici, infatti, per i top players le vacanze sono state ridotte all’osso. Solo qualche settimana di relax prima di unirsi a vecchi, o nuovi, compagni e va da sé che proprio in particolare per chi ha cambiato squadra nel corso del mercato l’adattamento non sia stato semplice.

Che si tratti di buoni giocatori, di campioni o di fuoriclasse un minimo di tempo, ovviamente a… scalare in base alle qualità e alla genialità degli elementi in questione, va concesso a tutti per integrarsi nei nuovi schemi e anche agli allenatori per capire come far funzionare al meglio “l’orchestra” dopo i ritocchi.

Così nelle prime battute della Serie A diverse grandi hanno steccato, a causa di un mercato ancora in divenire in entrata come in uscita. Tuttavia, neppure le big della Liga hanno brillato. A partire dal Real Madrid, che pochi giorni dopo il trionfo in Supercoppa Europea contro l’Atalanta ha parzialmente steccato la prima giornata di campionato contro il Maiorca.

Real Madrid, il bel gesto di Mbappé

Al ‘Son Moix’ i campioni di tutto di Carlo Ancelotti si sono fatti imporre l’1-1 dalla squadra di Arrasate. Nessun allarme, ovviamente, per i Blancos, per quanto vada detto che nella formazione di partenza ci fosse un solo giocatore nuovo, Kylian Mbappé. L’ex PSG aveva bagnato il debutto assoluto con un gol contro la Dea, mentre contro il Maiorca è rimasto a secco pur avendo giocato l’intera partita.

Come si diceva prima, anche i fenomeni hanno bisogno di tempo per adattarsi a una nuova squadra e a nuovi compagni. La stagione del resto è lunghissima e il francese non ha certo perso il sorriso per il primo, mezzo passo falso, arrivato peraltro poche ore dopo il primo trofeo conquistato con la nuova maglia. A confermarlo un episodio curioso e a suo modo storico che l’ha visto protagonista a fine gara.

Nadal-Mbappé, leggende a confronto: l’incontro che ha fatto impazzire i tifosi

Tra gli spettatori interessati della sfida di Maiorca c’era infatti Rafa Nadal. Il fuoriclasse del tennis mondiale, reduce dalla delusione vissuta a Parigi 2024, tanto in singolare, quanto in doppio in coppia con Carlos Alcaraz, è un grande appassionato di calcio. Pur essendo maiorchino di nascita è da sempre tifoso del Real. Al termine della partita, quindi, nonostante il risultato non soddisfacente, è avvenuto l’incontro tra leggende.

Nadal ha incontrato proprio Mbappé nel tunnel dello stadio e Kylian gli ha prontamente donato la maglietta con la quale aveva appena debuttato nella Liga. Un vero e proprio cimelio, destinato tra qualche anno a valere parecchi soldi, ma che con ogni probabilità Nadal conserverà per sempre come uno dei regali più belli mai ricevuti. I social si sono scatenati commentando la foto di rito, seppur “rubata”: “Quando una leggenda riconosce un’altra leggenda” uno dei tanti commenti che ha immortalato un faccia a faccia… pieno di trofei.