Lazio, svolta a sinistra, Lotito si fida di Baroni e fa una scelta di cuore più che ‘politica’ I Ore cruciali

Calciomercato Lazio, le ultime in merito alle mosse del club capitolino in questi giorni conclusivi della sessione estiva

La Lazio di Marco Baroni si è presentata in maniera ottimale al nuovo campionato di Serie A battendo il Venezia per 3 a 1 alla prima giornata. I biancocelesti guardano con fiducia al proseguo della stagione che li vedrà impegnati anche in Europa League e ovviamente in Coppa Italia.

Dal calciomercato sono arrivati diversi calciatori di qualità che possono donare “frizzantezza” ed energia alla compagine biancoceleste. Sicuramente gli addii di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto hanno abbassato il tasso tecnico della rosa, tuttavia calciatori come Noslin, Nuno Tavares, Castrovilli, Dia, Tchoauna e Dele-Bashiru possono dare tanto e dimostrare di essere stati acquisti azzeccati.

Mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e la Lazio potrebbe puntellare la rosa con almeno un altro colpo. In tal senso il nome è quello di Michael Folorunsho del Napoli, il classe 1998 è cresciuto proprio nel settore giovanile della Lazio quindi non andrebbe ad occupare nessun posto in lista se non quello dedicato proprio ai calciatori che si sono formati nel vivaio.

Calciomercato Lazio, arriverà anche un terzino sinistro?

Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi.it, la Lazio potrebbe decidere di acquistare un altro terzino sinistro nei giorni conclusivi di mercato. Al momento in rosa Baroni può contare su Nuno Tavares e Luca Pellegrini, ma non è escluso che entro il 31 agosto possa arrivare un under 22 in modo tale da non occupare nessun posto in lista.

I calciatori accostati al club biancoceleste sono Josh Doig del Sassuolo e Dorgu del Lecce. Il primo è un classe 2002 mentre il danese è un 2004. Si tratta di una situazione da monitorare nelle prossime ore, ricordando sempre che il direttore sportivo Fabiani è al lavoro per piazzare gli ultimi calciatori considerati fuori dal progetto.

Lazio, Fabiani lavora anche sulle uscite

Il club biancoceleste proverà a piazzare entro la fine del mercato anche Toma Basic, Akpa Akpro, Hysaj e André Anderson. Il centrocampista croato sarebbe finito nel mirino dell’Empoli, l’ivoriano potrebbe tornare al Monza dove ha giocato in prestito della scorsa stagione. Per l’albanese e l’italio-brasiliano, invece, si aspetterà con fiducia gli ultimi istanti di mercato per cercare un acquirente.