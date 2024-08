“Napoli chiede rispetto”: dal famoso sfogo ai post virali contro Conte: è caos a prima vista, altro che amore

L’inizio dell’avventura azzurra del tecnico salentino è stata in salita: il mercato riporta il sereno, ma i social ribollono.

Compra che ti passa. Ci sono modi e modi per reagire ad un insuccesso nello sport. Calcio compreso, benché il mondo del football sia abituato ormai a triturare protagonisti alla velocità della luce e a trasformare eroi in bersagli con troppa facilità.

Piangersi addosso, chiudersi in silenzio stampa o viceversa metterci la faccia in pubblico per tranquillizzare i tifosi e rispettare i propri doveri nei confronti degli addetti ai lavori. Un’altra via è possibile, seppur… limitata temporalmente. Se infatti il rovescio è avvenuto a mercato ancora aperto, correre ai ripari rappresenta una valida soluzione.

Il Napoli ha scelto proprio questa strada dopo il disastroso debutto in campionato contro il Verona. Prima ancora di concentrarsi sul match successivo, infatti, il ds Manna e il presidente De Laurentiis hanno accolto con inevitabile disappunto gli sfoghi di Antonio Conte, senza però fare drammi ed anzi mettendosi al lavoro proprio sul mercato.

Del resto dopo aver visto l’obiettivo sfumato Marco Brescianini brillare al debutto con l’Atalanta la rabbia di Conte non potrà che essersi moltiplicata. Per cercare di tranquillizzarlo è arrivato David Neres dal Benfica ed è stata data l’accelerazione definitiva per i tanto attesi innesti a centrocampo. Il tutto in attesa che si sblocchi il caso Osimhen e a catena l’affaire Lukaku.

Tensione Napoli: Conte sbotta, i tifosi non ci stanno

Ciò non toglie che le parole piuttosto “appuntite” rivolte da Conte all’ambiente già alla vigilia della prima giornata di campionato non siano piaciute a buona parte della tifoseria e non solo. L’ex allenatore di Juventus e Inter è abituato a parlare in maniera diretta, senza riuscire a nascondere il proprio malumore. Ne sanno qualcosa proprio i tifosi bianconeri e nerazzurri e ancora anche quelli del Napoli.

Tra i passaggi “incriminati” c’è quello nel quale Conte ha parlato di “annata tranello” riferendosi a quella conclusasi con la conquista dello scudetto, il terzo della storia azzurra, al termine di un campionato dominato sotto la guida di Luciano Spalletti. Come può un successo che resterà nella storia trasformarsi in un tranello? Se lo chiedono in tanti in città, compresi alcuni tifosi vip. Tra i quali un sindaco particolarmente infuriato.

Conte-Napoli, amore già incrinato? Social in subbuglio

Josi Gerardo Della Ragione è il primo cittadino di Bacoli, ma soprattutto un acceso sostenitore del Napoli. Nella buona e nella cattiva sorte. Il suo post pubblicato a commento delle parole di Conte è diventato letteralmente virale, raccogliendo parecchi commenti e like: “Lei pensa davvero che resteremo qui ad ascoltare questa litania per tutto il campionato? Lei, mister, cosa è venuto a fare?” il duro approccio di Della Ragione.

Concetti condivisi probabilmente da diversi tifosi “della strada”, ma non dalla società, che non ha replicato allo sfogo decidendo appunto di tuffarsi sul mercato per ritrovare compattezza. “Peggio del peggior Mazzarri, del peggior Garcia, del peggior Calzona – ha aggiunto il sindaco – Per non parlare dei cambi, tutti in ritardo”. L’affondo finale mette nel mirino anche la squadra: “Noi ci affidiamo a lei, ma la smetta di propinarci, ad ogni tonfo, la storiella del decimo posto. Cambi disco e dica ai suoi ragazzi che dovrebbero vergognarsi”. Non era così che Mister Conte immaginava le sue prime settimane napoletane. Ma il tempo per rimediare è ancora tanto.