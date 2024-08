Una Joya di sceicco : 75 milioni di motivi per dire di sì I Ma la Roma è davvero felice del suo ‘no’?

Calciomercato Roma, alla fine Paulo Dybala ha deciso di non accettare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita: i dettagli

La Roma di De Rossi ha iniziato il proprio campionato pareggiando per 0-0 contro il Cagliari nella prima giornata. I giallorossi hanno avuto anche qualche occasione utile per sbloccare il punteggio, così come i padroni di casa: entrambe le squadre infatti hanno colpito un legno a testa, Dovbyk per la Roma e Marin per il Cagliari.

Sicuramente la sfida in terra sarda è stata caratterizzata dai rumors di mercato relativi al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è da qualche settimana al centro di una vera e propria trattativa con l’Al Qadsiah, compagine araba militante nel massimo campionato saudita.

L’ex calciatore della Juventus, nelle ultime ore, ha di fatto sciolto le riserve accettando l’offerta del club arabo. Lasciare la Roma solo dopo due stagioni, in cui ha collezionato 77 presenze e realizzato 34 reti, gli è parsa una scelta dura. Il suo futuro, dunque, non sarà in Arabia Saudita: a 31 anni salutare il calcio europeo, dopo essere arrivato al Palermo nel 2012, forse era troppo?

Dybala no all’Al Qadsiah: ecco quanto ‘non’ guadagnerà

La Joya avrebbe percepito uno stipendio da 25 milioni a stagione per tre anni, quindi una cifra complessiva di 75 milioni. La Roma invece avrebbe incassato circa 4 milioni di euro più bonus, una cifra minima che tiene conto sicuramente anche della scadenza del contratto fissata a 30 giugno 2025.

Calciomercato Roma, chi arriva alla corte di De Rossi?

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Roma potrebbe tornare forte sul terzino Saud Abdelhamid, di proprietà dell’Al-Hilal. Il club arabo qualora dovesse riuscire ad acquistare l’ex Inter e Juventus Cancelo, lascerebbe partire il calciatore.

Per quanto riguarda gli altri ruoli la Roma potrebbe riportare in Italia l’ex Sassuolo e Atalanta Boga, attualmente in forza al Nizza. Il piano B è Ngonge del Napoli.