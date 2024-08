Chiesa, Marotta, il Barça, i soldi: per rilanciare l’azzurro è venuto fuori un intrigo

Quale futuro attenderà Federico Chiesa? L’ex Viola sarebbe vicinissimo al Barcellona ma attenzione alle possibili mosse dell’Inter: i dettagli

È stata un’estate decisamente particolare per Federico Chiesa. Sì, perché l’attaccante classe 1997 è finito fuori dal progetto tecnico della nuova Juventus di Thiago Motta sin da subito, anzi la sua partecipazione all’europeo con l’Italia anche evitato alla società all’imbarazzo di accoglierlo fin dai primi giorni di Luglio.

Chiesa, infatti, è tornato a Torino a fine luglio, quando la squadra agli ordini di Motta era già al lavoro da qualche giorno per prepararsi al meglio all’inizio della stagione. Purtroppo la sua scadenza del contratto con la Juventus, è stata al 30 giugno 2025 ha costretto la società a non puntare più su di lui.

La sua volontà è quella di non rinnovare e avrebbe preferito andare a scadenza per liberarsi a parametro zero. Per diverse settimane è stato accostato con forza alla Roma, fino a quando i giallorossi hanno scelto di puntare sull’argentino Soulé.

Calciomercato Juve, Chiesa al Barcellona?

Da qualche giorno l’ex attaccante della Fiorentina è al centro di numerosi rumors di mercato concernenti il suo possibile approdo in Liga spagnola. Il Barcellona, infatti, vorrebbe acquistare un esterno d’attacco entro la fine del calciomercato e, dopo non essere riuscito ad acquistare Nico Williams, avrebbe deciso di puntare tutto sull’attaccante della nostra Nazionale.

La Juventus vorrebbe incassare una cifra compresa tra i 10-15 milioni proprio per non perderlo a zero la prossima estate. Nelle prossime ore sono attese importanti novità sul suo futuro, ma la sensazione è che il club blaugrana sia quello più vicino a Federico Chiesa.

Anche l’Inter è su Federico Chiesa?

L’Inter di Simone Inzaghi è un’altra squadra che è stata accostata a Chiesa, tuttavia si è sempre parlato di un possibile arrivo a parametro zero del classe 1997 a Milano la prossima estate. Al momento, infatti, i nerazzurri possono contare su ben cinque attaccanti e non ci sarebbe spazio per l’ex Viola.

Appare difficile che l’Inter negli ultimi giorni di mercato possa far recapitare alla Juventus un’offerta congrua per accaparrarsi l’esterno d’attacco, motivo per cui salgono sempre più le quotazioni del Barcellona come prossimo club di Chiesa.