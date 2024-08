Lazio, clamoroso colpo last minute: è la risposta a Dybala I I tifosi esultano: ‘Anche noi abbiamo la nostra stella”

La decisione della Joya di restare alla Roma può far scattare un meccanismo di… emulazione: biancocelesti vicini all'”affare del cuore”.

Quella dell’Empoli è stata la prima tifoseria a dover fare i conti con il… “Dybala di ritorno”, ma dopo gli azzurri sarà già la volta dell’ex “sposa” di Paulo, la Juventus, avversaria della Roma nella prima super sfida del campionato, alla terza giornata.

Il clamoroso no assestato dalla Joya all’Al-Qadsiah ha avuto effetti nell’immediato sull’umore dei tifosi giallorossi, ma è sicuramente destinato ad avere conseguenze importanti anche sugli equilibri di tutta la Serie A.

La squadra di De Rossi ne esce rafforzata sul piano tecnico, forse non su quello economico, in attesa di capire quali saranno le ultime mosse sul mercato del ds Ghisolfi, ma anche per i sostenitori delle altre squadre poter continuare ad ammirare in campo le prodezze di Dybala sarà un privilegio. Compresi quelli della Lazio…

Il derby della Capitale quest’anno arriverà molto tardi, addirittura all’ultima di andata il 5 gennaio 2025. Chissà per quella data quale sarà la classifica di giallorossi e biancocelesti. Ciò che si augurano i laziali è però soprattutto di poter sostenere con forza e a squarciagola la propria “risposta” a Paulo, ovvero un giocatore che vuole indossare con tutte le proprie forze l’effige dell’Aquila.

Lazio, caccia al colpo “del cuore”: Lotito spinge per la bandiera di ritorno

Le bandiere, si sa, sono gli idoli di ogni tifoso calcistico. Giocatori nei quali identificarsi e che si sono resi protagonisti di scelte coraggiose, anche controcorrente, pur di continuare a vestire, o di tornare a farlo, quella che è spesso la maglia della propria squadra del cuore.

A Formello esemplari di questo tipo non mancano. Da Alessio Romagnoli, ex romanista da sempre cuore laziale, al pari di Luca Pellegrini, fino a Danilo Cataldi. C’è però anche chi, per dirla con Adriano Galliani, è pronto a tornare al primo amore dopo aver fatto “giri immensi”.

Napoli-Lazio, trattativa a oltranza per Folorunsho

È il caso di Michael Folorunsho, che dopo essere stato messo alla porta dal Napoli e da Antonio Conte vede solo la Lazio nel proprio futuro. Romano doc, da genitori nigeriani, il centrocampista è un prodotto del vivaio biancoceleste, lasciato però nel 2017, a 19 anni, per iniziare un lungo giro d’Italia, che sembra essersi concluso. A 26 anni Michael è diventato una solida certezza del calcio italiano dopo l’ottima stagione a Verona, agli ordini di Marco Baroni.

La possibilità di riabbracciare a Roma il vecchio maestro è un altro dei fattori che, una volta capito che la possibilità di affermarsi a Napoli era preclusa, stanno spingendo Folorunsho a considerare il trasferimento alla Lazio come l’unica opzione per questa coda di mercato. L’accordo tra i club tarda però ad arrivare: Lotito punta sul prestito senza obbligo di riscatto, De Laurentiis vuole la certezza di incassare tra un anno i 12 milioni ritenuti cifra congrua per il cartellino del nazionale azzurro. Michael freme e con lui i tifosi della Lazio, smaniosi di sfoggiare nel derby il proprio… “anti Dybala”.