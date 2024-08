Kalulu, Nico, è una Juve che vola: e se Chiesa se ne va, ecco un altro mega colpo I Giuntoli sta facendo magie

Il buon inizio di campionato non fa calare l’attenzione dei bianconeri sul mercato: in arrivo altri rinforzi, con una sorpresa in cantiere…

Thiago Motta ha cercato in ogni modo di allungare la coperta molto corta con la quale la Juventus si è affacciata alla prima giornata di campionato. Alla vigilia della gara contro il Como i bianconeri contavano appena 13 giocatori di movimento “senior” da inserire in formazione. Poi, ecco la “magia”.

Prima il reintegro in extremis di Weston McKennie, ormai uscito dal gruppetto degli esuberi e prossimo al rinnovo del contratto, su cifre lontane da quelle richieste per tutta l’estate, che gli consentirà di entrare nelle rotazioni del tecnico italo-brasiliano nella stagione del ritorno in Champions League.

Quindi ecco la scoperta di Samuel Mbangula e Nicolò Savona. Quasi al termine di un’estate vissuta a stretto contatto con la prima squadra, i due Next Gen possono ormai essere considerati a tutti gli effetti parte integrante del gruppo. Se ci fosse ancora stato qualche dubbio, la presenza del belga dal primo minuto, con tanto di gol sblocca-partita, e il convincente subentro del terzino a inizio ripresa li hanno fugati.

Tutto molto bello e anche incoraggiante, dal momento che quanto seminato da anni con l’Under 23 poi Next Gen stanno cominciando a dare frutti preziosi, se non fosse che di mezzo ci si è messa ancora la sfortuna. Pronti via e due dei protagonisti della prima giornata, Khephren Thuram e Timothy Weah, si sono dovuti fermare ai box per infortuni muscolari. Torneranno dopo la sosta e per Motta sarà di nuovo emergenza contro Verona e Roma.

Juventus, è già emergenza-infortuni: Giuntoli accelera sul mercato

Il pronto soccorso può però arrivare dal mercato. Anzi, è già arrivato. L’agognato sì di Pierre Kalulu completa infatti il reparto difensivo e tutto fa pensare che l’ex milanista possa già avere un ruolo da protagonista nella trasferta di Verona, dal momento che senza Weah Cambiaso dovrà scalare come esterno alto, lasciando vuota la casella di terzino destro.

Il clou della coda dell’estate juventina riguarderà però gli esterni offensivi. Motta ne aspetta due, anche se il secondo arrivo è strettamente legato al futuro di Federico Chiesa. Se l’ex Fiorentina non verrà ceduto sarà difficile anche concludere un’operazione last minute in prestito, sebbene i nomi siano già chiari nella testa di Giuntoli: Jadon Sancho e Francisco Conçeicao. Le classiche ciliegine su una torta succulenta, che però attende ancora l’ultimo ingrediente.

Juve-Nico Gonzalez, ci siamo quasi: c’è l’offerta per la Fiorentina

Nico Gonzalez e la Juventus sono virtualmente promessi sposi, ma di mezzo c’è la resistenza della Fiorentina oltre alla concorrenza dell’Atalanta. L’argentino è il profilo scelto dai bianconeri per arricchire la trequarti di qualità, imprevedibilità e qualche gol. La Viola è già entrata da tempo nell’ordine di idee di cederlo, ma questo avverrà alle proprie condizioni, anche perché l’interlocutore scelto da Nico è proprio la grande rivale Juventus.

Nico ha già l’accordo con la Juve, pertanto manca solo l’intesa tra i club. Il primo affondo di Giuntoli potrebbe già andare a segno sulla base, come riporta la Gazzetta dello Sport, di 30 milioni più il prestito di Arthur e il cartellino di Filip Kostic. Il brasiliano tornerebbe volentieri a Firenze, mentre il serbo potrebbe non fare al caso di Palladino, che ha abbondanza sulla fascia sinistra. Per la Juve si tratterebbe però di un’operazione capolavoro, che permetterebbe di coronare un lungo inseguimento e al contempo di alleggerire almeno in parte il monte ingaggi.