Si è preso la Roma, e non gli basta, Soulé punta già clamorosamente a un’altra grandissima maglia i Tifosi in subbuglio

L’ex attaccante della Juventus ha già conquistato De Rossi e i tifosi giallorossi, ma l’ascesa prosegue: svelato il nuovo obiettivo.

Ci sono volte nelle quali spostarsi di pochi chilometri può equivalere a un vero e proprio cambio di vita, inversamente proporzionale quindi alla distanza percorsa. Perché coincide con una svolta epocale a livello umano e professionale.

Proprio questo è ciò che ha vissuto Matias Soulé nell’estate che volge lentamente al termine. Il fantasista argentino era stato tra le rivelazioni della Serie A 2023-’24 con la maglia del Frosinone. In prestito dalla Juventus, il talento di Mar del Plata aveva però concluso l’annata tra le lacrime per l’incredibile retrocessione dei ciociari.

Al netto di un calo di rendimento vissuto da tutta la squadra, Soulé compreso, nel girone di ritorno, la formazione di Di Francesco aveva dimostrato di meritare la salvezza sul campo, anche nell’ultima e decisiva giornata contro l’Udinese. Alla fine è però mancata una base di esperienza ad un gruppo qualitativo, ma giovane.

Ebbene, Matias non avrebbe mai potuto immaginare che già poche settimane più tardi quelle lacrime sarebbero state asciugate da un trasferimento inatteso che ha fatto registrare di fatto proprio uno spostamento di pochi chilometri. Da Frosinone alla Capitale, seppur sempre via Juventus.

Matias Soulé, escalation senza fine: nuova svolta per la carriera

Intuite subito le intenzioni dei bianconeri di fare cassa attraverso la sua cessione, Soulé ha incassato il colpo con delusione, rifiutando la chiamata del Leicester per dire sì al progetto della Roma. Daniele De Rossi era infatti rimasto stregato dalle qualità di Matias e si è subito detto pronto ad affidargli la fascia sinistra del tridente giallorosso.

L’affare è stato oneroso, come inevitabile che fosse per le qualità del giocatore in questione, e i risultati si dovranno vedere nel lungo periodo, ma la maglia da titolare per l’argentino è arrivata subito. I tifosi della Roma non vedono comunque l’ora di spellarsi le mani applaudendo le magie del classe 2003, delle quali si sono ormai accorti tutti gli osservatori di calcio. Non solo italiani.

Scaloni stregato da Soulé: il debutto con l’Argentina è a un passo

L’ultima conferma è arrivata dalle scelte del ct dell’Argentina Lionel Scaloni. La Seleccion tornerà in campo a settembre per una nuova coppia di sfide valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Gli avversari saranno Cile e Colombia e nell’elenco dei convocati figura proprio anche il nome di Soulé, oltre a quello del compagno di club Leandro Paredes. Nulla da fare invece per Paulo Dybala, ormai ai margini della nazionale campione del mondo dopo l’esclusione dall’ultima Copa America.

Per Soulé non si tratta certo della prima convocazione, se è vero che Scaloni è un suo estimatore da tempi non sospetti. Il ct lo aveva infatti selezionato una prima volta già nel 2021, ai tempi in cui Matias era un talento assai meno conosciuto in forza alla Juventus Under 23. Il debutto all’epoca non arrivò, ma ora ecco una nuova opportunità, che dovrebbe essere quella buona. La concorrenza nel reparto è spietata, ma oggi Soulé è una stella in rampa di lancio del calcio internazionale, pronto a meritarsi in pianta stabile un posto nella nazionale più forte del mondo, dopo aver fatto altrettanto nella Roma.