Lazio Ngonge, sorge tutto (sempre) da Napoli: si fa tutto in due minuti se Lotito e Aurelio s’intendono I Baroni aspetta

Calciomercato Lazio, le ultimissime in casa biancoceleste dopo la vittoria contro il Venezia per 3-1

La Lazio di Marco Baroni ha iniziato nei migliori dei modi la nuova stagione battendo il Venezia per 3 a 1 nella prima giornata di campionato. Nonostante il vantaggio dei lagunari, i capitolini non si sono persi d’animo e già allo scadere della prima frazione sono riusciti a ribaltare il punteggio grazie alle reti di Castellanos e Zaccagni.

Poi a dieci minuti dal termine l’autorete di Altare ha chiuso definitivamente i giochi, per la Lazio un’ottima iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni contro Udinese e Milan prima della sosta per le nazionali.

Lo stesso Baroni, dopo il match, ha così analizzato la vittoria dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN: “Come inizio non ci siamo fatti mancare niente ma va bene, avevo chiesto alla squadra, che ringrazio per l’impegno profuso per tutta la gara, una grade partecipazione e grande atteggiamento. Ho visto questo, grande disponibilità. E ringrazio anche il pubblico per l’accoglienza alla squadra. C’è da lavorare, ma sono partite che non sono assolutamente facili specialmente quando partono così”.

Calciomercato Lazio, Ngonge nel mirino? La situazione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dall’esperto Gianluca Di Marzio, la Lazio nelle scorse ore avrebbe fatto un sondaggio con il Napoli per Cyril Ngonge. L’ex attaccante del Verona è letteralmente esploso proprio sotto la guida di Baroni, chissà che il suo futuro non potrà essere proprio della Lazio per ritrovare il suo vecchio allenatore.

La trattativa, ad ogni modo, si presenta in salita. Questo perché la Lazio non ha a disposizione alcun slot libero per inserire il calciatore, tant’è che anche Hysaj rischia il taglio. Il difensore albanese, per il momento, è stato inserito in lista al posto dell’infortunato Gila, lo spagnolo però dopo la sosta tornerà a disposizione e si riprenderà anche il posto in lista.

Calciomercato Lazio, le ultime su Folorunsho

Discorso totalmente diverso per quanto riguarda Folorunsho. Il centrocampista classe 19088 é cresciuto proprio nel settore giovanile della Lazio, motivo per cui qualora dovesse tornare in biancoceleste andrebbe a riempire la casella dei calciatori cresciuti nel vivaio: attualmente solo Cataldi ne fa parte.