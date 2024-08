Juve doppo crack: Weah e Thuram vanno KO e lo stop sarà lungo I Ecco quando torneranno: Motta è chiamato già agli straordinari

Doppio infortunio in casa Juventus dopo il match vinto contro il Como di Fabregas all’esordio in campionato

Esordio super convincente per la nuova Juventus di Thiago Motta in Serie A. I bianconeri si sono imposti per 3 a 0 sul Como di Cesc Fabregas grazie alle reti del giovane centrocampista Mbangula, di Weah e di Cambiaso.

La Juventus, insieme a Lazio e Atalanta, è stata una delle poche big a conquistare il bottino pieno alla prima di campionato e Thiago Motta non può far altro che guardare con fiducia al match contro il Verona della seconda giornata.

Il tecnico italo-brasiliano, al termine della sfida vinta contro i lagunari, ha così commentato la prova dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “Sono soddisfatto della prestazione e del risultato. Abbiamo fatto un’ottima partita e meritatamente abbiamo vinto. Mbangula? Una bella sensazione per lui e per gli altri. Meritava di giocare per quello che sta facendo, vediamo per la prossima. Abbiamo due giorni per recuperare e pensare alla prossima partita”.

Juventus, doppia tegola per Thiago Motta: out per infortunio Weah e Thuram

Nonostante i tre punti conquistati con il Como, Thiago Motta deve fare i conti anche con una doppia brutta notizia. Sia l’esterno statunitense Weah, che il centrocampista Thuram hanno riportato un infortunio muscolare.

Il primo ha rimediato la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, mentre l’ex Nizza un problema analogo ma alla coscia sinistra. Entrambi salteranno sia il match contro il Verona che la supersfida contro la Roma della terza giornata in programma allo Stadium.

Juve, le possibile soluzioni per Thiago Motta

In attesa degli ultimi giorni di mercato, in cui Thiago Motta spera di abbracciare al più presto sia Koopmeiners che Nico Gonzalez, la Juventus deve fare a meno appunto di due calciatori che si sono ben distinti sia contro il Como ma anche in tutto il precampionato.

In mezzo al campo potrebbe trovare spazio Fagioli, mentre al posto di Weah potrebbe essere alzato Cambiaso con il conseguente impiego di Danilo come terzino destro. Vedremo insomma che soluzioni adotterà Thiago Motta in vista dei prossimi match, le carte a disposizione non sono poi così tante ma il mercato potrebbe dargli davvero una grossa mano.