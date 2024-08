Inter, rotta da invertire subito: 50 milioni e arriva il TOP PLAYER I Inzaghi ancora non ci crede, ma Marotta ha pianificato tutto

Calciomercato Inter, le ultimissime in casa nerazzurra con Simone Inzaghi che potrebbe presto abbracciare un nuovo calciatore

Non è stato un esordio indimenticabile per l’Inter di Simone Inzaghi nella prima giornata di Serie A. I nerazzurri non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa di Alberto Gilardino che è riuscito ad agguantare il 2 a 2 nei minuti finali grazie al tap-in vincente di Junior Messias dopo la respinta di Sommer dagli 11 metri.

Lo stesso Simone Inzaghi si è detto rammaricato per i punti persi proprio negli istanti conclusivi della partita. Il tecnico piacentino, al termine della sfida, ha così analizzato il pareggio ai microfoni di Sky Sport.

Le sue parole: “C’è rammarico e delusione, avevamo fatto una partita seria e concentrata, con un buon primo tempo prendendo un gol da un incidente. Quando una squadra come la nostra trova il vantaggio all’84’ non può prendere gol in quel modo, dobbiamo essere più bravi a gestire la palla: è lì che non sono soddisfatto. Prendendo due gol così è difficile vincere le partite, è un pareggio che non ci soddisfa per quello che abbiamo creato. Abbiamo regalato due gol, probabilmente per mancanza di lucidità”.

Calciomercato Inter, Marotta pronta a regalare l’ultimo colpo di Inzaghi

Mancano pochissimi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e l’Inter fin qui, sfruttando già il grande lavoro fatto nei mesi precedenti, è riuscito a portare nerazzurro a parametro zero l’attaccante iraniano Taremi e il centrocampista polacco Zielinski.

Inoltre Marotta, sin dai primi giorni di Luglio, ha messo a disposizione di Inzaghi il portiere Martinez. Lo spagnolo, arrivato dal Genoa, almeno per il momento ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle dello svizzero Sommer, ma non è detto che le gerarchie in futuro non possano cambiare.

Inter, 50 milioni per l’ultimo colpo?

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter avrebbe pronta una cifra vicina ai 50 milioni di euro per acquistare un nuovo top player con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Ma non solo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l’attaccante francese Jonathan David per la prossima estate.

Il centravanti è sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2025, motivo per cui l’Inter potrebbe scegliere di portarlo in Italia a parametro zero come avvenuto in questi anni con diversi calciatori.