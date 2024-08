Lukaku-Napoli, la telenovela continua: ore decisive per dare a Conte l’unico di cui non può fare a meno

Calciomercato Napoli, ecco le ultimissime in merito alla trattativa per portare Romelu Lukaku in azzurro

C’è grande attesa in merito al nuovo Napoli di Antonio Conte che dovrà per forza di cose dare una risposta ai tifosi dopo l’ultima stagione totalmente da dimenticare. I partenopei, infatti, hanno chiuso il campionato scorso al decimo posto e di conseguenza In questa stagione non disputeranno nessuna Coppa Europea.

Chi si aspetta veramente tanto da Conte, tornato in Italia dopo l’anno sabbatico e l’ultima esperienza in Premier League sulla panchina del Tottenham. Lo stesso tecnico salentino nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi dai primi di giugno, ha voluto mettere le cose in chiaro.

Queste, nel dettaglio, le sue parole: “Questa sfida arriva nel momento giusto, sulla carta molto difficile. Ci arrivo nell’età giusta dopo esperienze giuste e con grande motivazione. Credo molto nel destino, e quello che mi si prospetta mi dà entusiasmo. Mi ha acceso un fuoco dentro. Non dobbiamo fare proclami o dare illusioni, perché il dato di fatto è che nella passata stagione ci sono stati 40 punti dall’Inter”.

Napoli-Lukaku: le ultime sulla trattativa

Non è un mistero di Antonio Conte vorrebbe riabbracciare al Napoli Romelu Lukaku, con il quale ha lavorato in maniera ottimale ai tempi dell’Inter. Lo stesso bomber belga non vorrebbe altro che ricongiungersi al tecnico salentino in questa fase della sua carriera.

Al Chelsea, infatti, non c’è più posto per lui ed è praticamente fuori dal progetto tecnico di Enzo Maresca. Ma a che punto è la trattativa tra Napoli e Chelsea per portare l’attaccante belga all’ombra del Vesuvio?

Napoli, arriva Lukaku? La situazione

La non cessione di Victor Osimhen ha sicuramente influito a creare questa fase di stallo che ormai perdura da diverse settimane. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era convinto che già dai primi giorni di luglio l’attaccante nigeriano avrebbe lasciato Napoli, tuttavia le cose sono andate diversamente.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Lukaku, quello del giovane centrocampista Cesare Casadei più 50 milioni di euro per accaparrarsi nigeriano. Da comprendere se tale formula vada a genio al Napoli che ha sempre sostenuto di voler almeno 80-100 milioni cash per la cessione di Osimhen.