Dybala resta alla Roma: clamoroso colpo di scena quando nessuno ci credeva più I “Ci vediamo domenica” (VIDEO)

Dalle firme in arrivo a un rifiuto destinato a fare la storia del calciomercato: la Joya rimane in giallorosso, tifosi in estasi.

Che le ultime due settimane di mercato siano il regno dell’imponderabile lo si sapeva, ma i clamorosi sviluppi della trattativa tra Roma, Al-Qadsiah e Paulo Dybala sono andati oltre ogni immaginazione e anche oltre le previsioni degli addetti ai lavori. Realizzando il sogno dei tifosi giallorossi.

Al termine di quella che sarebbe dovuta essere l’ultima giornata romanista della Joya, infatti, il ribaltone del tutto inatteso ha messo un punto definitivo alle negoziazioni. L’argentino continuerà ad allietare gli occhi del popolo romanista, come annunciato “urbi et orbi” dall’interessato e dalla moglie via social.

“Ci vediamo domenica” è lo stringato post pubblicato dall’ex juventino, didascalia di un video che però stringato non è. Paulo ha infatti raccolto in pochi secondi una carrellata delle emozioni più belle dei suoi, a questo punto lo si può dire, primi 24 mesi con il giallorosso addosso.

Dalla presentazione al Colosseo Quadrato ai tanti gol spettacolari messi a segno, rigorosamente celebrati con la “Dybala Mask”, senza ovviamente tralasciare le esultanze dei suoi tifosi, che dunque continueranno a essere tali.

https://www.instagram.com/p/C–3GtjK9pm/

Dybala segue il cuore: il no all’Al-Qadsiah fa esplodere il tifo romanista

Facile pensare che lo stesso video, condiviso pochi minuti dopo dalla neo sposa Oriana Sabatini, che c’ha aggiunto anche cuori giallorossi e un emoticon in lacrime, fosse stato preparato già da tempo come commovente commiato in vista di un trasferimento che sembrava dover essere solo ratificato.

Invece il calciomercato si è divertito a scrivere un’altra pagina indelebile, degna di un film giallo. C’è già chi ha scomodato il celebre rifiuto di Kakà al Manchester City, datato 2009, quando il Milan aveva già raggiunto l’accordo con i Blancos. Certo, dire no all’Al-Qadsiah è meno difficile, ma ballavano comunque qualcosa come 75 milioni netti d’ingaggio in tre anni ai quali Paulo ha rinunciato.

Dybala-Al Qadsiah, perché è sfumato tutto: i retroscena

Ma perché si è arrivati a questo clamoroso epilogo? In verità anche la Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, non aveva gradito la proposta di appena 3 milioni per il cartellino dell’argentino formulata dal club saudita. Neopromosso in Saudi League l’Al-Qadsiah ha messo sotto contratto giocatori come Pierre-Emerick Aubameyang e l’ex Real Nacho, oltre a Nandez, ex Cagliari. Evidentemente la forbice tra quanto promesso al calciatore e l’indennizzo per la Roma, a 10 mesi dalla scadenza del contratto di Dybala, era troppa anche per il club giallorosso, che ha poi preso atto del rifiuto di Paulo.

Tifosi in festa e scatenati nei ringraziamenti social all’argentino, tra i quali spicca anche quello… interessato di Leandro Paredes. Quel che è certo è che Paulo è destinato a scalare parecchie posizioni nella classifica dei giocatori del cuore del popolo giallorosso. Ora, però, si apre un altro capitolo, quello del (resto) del mercato della Roma. Il risparmio dell’ingaggio di Dybala avrebbe dovuto permettere al club di concludere almeno quattro acquisti tra difesa e centrocampo. I dubbi quindi restano, senza contare quello legato alla difficile coesistenza tra Dybala e Soulé e la necessità per De Rossi di avere a disposizione un esterno offensivo da schierare sulla fascia sinistra.