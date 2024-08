Borussia Dortmund, Ricken: “Possiamo vincere 4 titoli”

In esclusiva ai nostri microfoni, l’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Lars Ricken, parla apertamente degli obiettivi stagionali del club: e non si nasconde. Ecco le sue parole.

“Possiamo vincere 4 titoli, ne voglio uno. ”, ha detto in esclusiva Lars Ricken, centrando subito il nocciolo della questione relativo ai target non solo stagionali, ma anche di mercato. “Abbiamo preso il primo nome sulla lista in ogni ruolo.”

Non c’è due senza tre. Eppure il Borussia Dortmund deve neutralizzare e smentire tale detto che, agli occhi dei gialloneri, si potrebbe trasformare in una pericolosissima buccia di banana.

Nel 2023 i tedeschi hanno perso il campionato facendosi scavalcare dal Bayern Monaco al 90′ dell’ultima giornata. Nel 2024 hanno perso la finale di Champions League. Sono andati due volte vicinissimi al grande colpo, ma non lo hanno centrato.

Ricken: “Vogliamo vincere un titolo”

Ora Lars Ricken, nuovo amministratore delegato del Dortmund, fissa apertamente gli obiettivi per la prossima stagione: “Vogliamo vincere un titolo – ci ha detto in esclusiva –. Due anni fa siamo andati vicinissimi a diventare campioni di Germania, nell’ultima stagione abbiamo sfiorato il colpo grosso in Champions. Ora vogliamo fare il prossimo passo. Teoricamente fra campionato, coppa nazionale, mondiale per club e Champions possiamo vincere quattro titoli. E noi almeno uno lo vogliamo vincere. Non posso promettere titoli, ma nemmeno escluderli. Sono molto soddisfatto del nostro mercato, abbiamo centrato il nostro primo obiettivo in ogni ruolo”.