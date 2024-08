“Sono dovuto scappare da lì”: Morata tira fuori il rospo e ammette tutto pubblicamente I ‘Sono devastato’: i tifosi del Milan ora si interrogano

Subito decisivo in campo, il nuovo idolo dei tifosi del Milan esce allo scoperto: la rivelazione getta nello sconforto il popolo rossonero.

Un gol realizzato, uno annullato per fuorigioco e un rigore procurato, poi cancellato dal Var. Tutto in meno di un tempo. Il debutto di Alvaro Morata con la maglia del Milan è stato da sogno sul piano personale, ma non per quanto riguarda la squadra e la prestazione complessiva.

I rossoneri sono riusciti ad evitare in extremis la clamorosa sconfitta casalinga contro il Torino alla prima di campionato. Le reti dello stesso centravanti spagnolo e di Okafor hanno scongiurato il peggio, dando però a Paulo Fonseca già indicazioni utili dal punto di vista tattico, oltre che sulla profondità della rosa.

Morata ha confermato di possedere un bagaglio di qualità che potrà essere molto utile alla squadra dal punto di vista tecnico-tattico, ma non solo. I tifosi rossoneri hanno infatti apprezzato non poco anche la “garra” che Alvaro ha sfoggiato tanto in campo, quanto davanti ai microfoni al termine della partita.

Oltre al gol e ad una scarica di adrenalina all’intera squadra, infatti, dal suo ingresso in campo l’ex juventino ha mostrato subito grande attaccamento alla maglia e quel pizzico di nervosismo, vedi battibecco con Tameze, dovuto alla sconfitta che si stava profilando, ma segnale anche della forte motivazione con cui lo spagnolo ha approcciato la nuova avventura italiana.

Morata, rivelazione shock sulla separazione da Alice Campello

Poi, al termine del match, le parole che non ci si aspettava, da vero leader: “Dobbiamo cambiare marcia e lavorare duro a Milanello. Queste partite vanno vinte” il succo del Morata-pensiero a Sky Sport. Niente male per uno che aveva debuttato con la nuova maglia solo il martedì precedente. Peccato che a guastare l’orizzonte sia la seria vicenda personale che Alvaro sta vivendo in questi giorni.

Intervenuto nel corso del programma spagnolo “De Corazón”, Morata è infatti tornato a parlare della separazione dalla moglie Alice Campello, ufficializzata da entrambi via social lo scorso 14 agosto. L’attaccante ha smentito con forza che alla base della fine di una storia durata sette anni ci siano presunti tradimenti: “ È falso, non le sono mai stato infedele. È la donna più importante della mia vita. Alice voleva rimanere in Spagna e non voleva un altro trasloco”.

Il dramma privato di Alvaro Morata: i tifosi del Milan si interrogano

Insomma, tra i motivi principali della separazione ci sarebbe quindi la volontà di Alice di non lasciare la Spagna. “Abbiamo un ottimo rapporto per il bene dei nostri quattro figli, ma ormai non si può tornare indietro. Sono devastato da quanto accaduto” ha concluso Alvaro, che Alice ha reso padre dei gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, e poi di Edoardo (2020) e Bella (2023).

Una vicenda quindi delicata e umanamente drammatica, salita alle cronache in maniera del tutto sorprendente, dopo che la coppia, storicamente molto attiva sui social, era stata vista celebrare il trionfo della Spagna a Euro 2024. Una vicenda, inoltre, che i tifosi del Milan si augurano non abbia ripercussione sul rendimento in campo del nuovo numero 9. L’inizio è stato ottimo, ma separare la vita professionale da quella privata non è facile neppure per le stelle del pallone.