Roma, offese e insulti in un VIDEO virale da giorni: tutto nasce dalla Conference: ‘non l’hanno mai digerita’, reagiscono i tifosi I E’ bufera internazionale

L’ambiente giallorosso è senza pace: dopo il caso Dybala spunta una nuova e inattesa polemica a distanza di stampo internazionale.

Alla pari di tutte le altre big del campionato, la Roma è ancora alle prese con un mercato in divenire. La Serie A ha preso il via, ma gli organici della quasi totalità delle partecipanti sono ancora più che provvisori e sembrano destinati a restare tali fino alle ultime battute di agosto.

Le ore 24 del 30 agosto segneranno la parola fine di una sessione estiva che mai come in passato aveva visto tanti affari importanti che coinvolgono le pretendenti ai primi posti in campionato trasformarsi in veri e propri tira e molla che fanno bene solo alle finanze delle società, decise a risparmiare il più possibile.

Certo, la coperta è sempre corta, perché trattenere un giocatore che è più o meno ufficialmente in vendita per cercare di cederlo alle proprie condizioni non dà certezze di raggiungere l’obiettivo e non aiuta neppure alla voce ingaggi, dal momento che fintanto che la trattativa in questione è in corso i (ricchi) stipendi vanno comunque pagati…

Di ricchi stipendi ne sa qualcosa Paulo Dybala, che a Cagliari potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma. La Joya è subentrata nella ripresa accendendo la manovra offensiva della squadra di De Rossi, ma ciò non è bastato per schiodare lo 0-0. Il saluto che a fine partita l’argentino ha rivolto ai tifosi ospiti presenti sull’Isola ha anzi avuto il sapore dell’addio.

Roma, quanti problemi: mercato in divenire e spunta un caso diplomatico

Se ne saprà di più, ma a prescindere dal futuro dell’ex juventino l’allenatore della Roma si aspetta rinforzi nelle battute finali del mercato. Il reparto più bisognoso di innesti è la difesa, dove possono arrivare un paio di esterni destri ed un centrale, ma è chiaro che anche l’eventuale addio di Dybala dovrà essere compensato da un ingresso.

Il clima a Trigoria è pesante, perché i tifosi hanno già fatto capire di non gradire la partenza di Paulo. Peraltro a rendere ancora più incandescente la temperatura dentro e fuori il centro sportivo della Roma è quello che si profila come un vero e proprio incidente diplomatico venutosi a creare con uno dei club che nelle ultime stagioni ha incrociato più volte il proprio destino con i giallorossi.

Bodo/Glimt, scivolone social: tifosi giallorossi infuriati

La presentazione di Philip Zinckernagel come nuovo giocatore del Bodo/Glimt è infatti diventata virale sul web. Il “merito” non è tanto delle qualità dell’attaccante danese, bensì di uno scivolone commesso dalla società norvegese. Nel video pubblicato sui canali social del Bodo, infatti, e subito ripreso dalla stampa italiana, si vede Zinckernagel guardare un video di Zorro su un computer portatile, ma quando questo viene ripiegato ecco comparire una serie di adesivi tra i quali un censurabile “Roma m***a”.

https://x.com/NorwayFooty/status/1824925134966469034

Evidentemente le scintille tra i due club, dopo i quattro scontri infuocati nella Conference League ’22-’23, in particolare quello d’andata nel girone in terra norvegese, terminato 6-1 per il Bodo e condito da scontri verbali e non solo tra le due panchine, non sono ancora stati dimenticati. Sui social i tifosi della Roma hanno ovviamente rimarcato con rabbia la caduta di stile del Bodo, che ha tuttavia prontamente corretto il tiro già poche ore dopo, sostituendo l’adesivo incriminato con uno “Scusa Roma” che ha, almeno in parte, fatto rientrare il caso…

https://x.com/Glimt/status/1825276589094941065