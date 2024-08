Koop-BOOM, ci siamo: è un fine Agosto da fuochi d’artificio bianconeri I E per Nico c’è una grossa novità

Calciomercato Juventus, le ultimissime in casa bianconera con i tifosi che sperano di vedere al più presto a Torino sia Koopmeiners che Nico Gonzalez

La rosa della Juve deve essere per forza di cose completata dopo la decisione della società di escludere dal progetto tecnico diversi calciatori importanti come Federico Chiesa e Milik, ma non solo. Non è un mistero che i bianconeri vorrebbero portare al più presto a Torino un centrocampista dell’Atalanta.

E’ Teun Koopmeiners l’uomo scelto da mesi dalla Juventus per rinforzare il centrocampo, una sorta di erede di Rabiot che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus e di rimanere svincolato alla ricerca di una nuova opportunità.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista dell’AZ non è mai stato così vicino dal vestire la maglia bianconera. La trattativa è durata veramente tantissime settimane, ma nelle prossime ore potrebbe seriamente arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Juve, ecco Teun Koopmeiners

Juve e Atalanta trovato un accordo sulla base di 50 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra importante che si avvicina alla richiesta iniziale dei nerazzurri che chiedevano 60 milioni di euro. Giuntoli ha voluto accontentare a tutti i costi Thiago Motta, il quale aveva bisogno proprio di un colpo del genere.

I tifosi non aspettano altro che vederlo arrivare a Torino. Un centrocampista di queste caratteristiche è ciò che serviva la Juventus, Thiago Motta finalmente può contare su un calciatore di grande qualità e quantità che negli anni a Bergamo ha fatto vedere veramente grandissime cose.

Juve, non solo Koopmeiners: le ultime su Nico Gonzalez

Un altro obiettivo della Juventus è l’attaccante argentino Nico Gonzalez in forza la Fiorentina. Il calciatore è stato escluso dalla rosa Viola perché avrebbe manifestato alla dirigenza la sua voglia di cambiare squadra per accasarsi alla Juventus.

Qualora l’argentino dovesse arrivare alla Juventus sarà tutti gli effetti il sostituto di Federico Chiesa. Gli ultimi giorni di mercato saranno poi fondamentali per capire quale futuro spetterà a Chiesa. Le varie situazioni sono in divenire, le prossime e decisive ore di calciomercato si preannunciano più roventi che mai in casa Juventus.