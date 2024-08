Esclusiva Di Livio: “L’Inter è ancora la grande favorita per il titolo”

In esclusiva ai nostri microfoni, Angelo Di Livio si esprime sull’Inter e su quelle che saranno le effettive potenzialità dei nerazzurri nel campionato di A appena iniziato e gli obiettivi che, nel concreto, potranno essere raggiunti dall’undici di Inzaghi.

Angelo Di Livio parla sempre con onestà e competenza, alla luce della vasta esperienza maturata in campo nei suoi lunghi e prestigiosi trascorsi di carriera di Serie A e a livello internazionale.

Anche in questa occasione, Di Livio, in esclusiva ai nostri microfoni, non si fa sfuggire l’occasione di esprimersi in merito all’Inter, squadra campione in carica e, da molti, accreditata come la più ‘papabile’ tra le candidate alla vittoria, quest’anno.

Da qualche anno il campionato di Serie A ha sempre una squadra che domina. L’anno scorso l’Inter ha sbaragliato la concorrenza, due anni fa il Napoli non ha mai avuto rivali. I testa a testa sono al momento solo un ricordo.

Anche nel 2024-25, secondo Angelo Di Livio, c’è una squadra che parte nettamente favorita: e lo dice chiaramente ai nostri microfoni in questa esclusiva.

Esclusiva Di Livio: “L’Inter la squadra più forte”

“Oggi l’Inter è la squadra più forte. Il Milan secondo me è fortissimo, ma come altre concorrenti si sta assestando. L’Inter invece ha un organico collaudato, conosce molto bene l’allenatore, che ha un ottimo rapporto con i giocatori. Questo mette i nerazzurri un gradino avanti a tutti. Poi vediamo se sbaglieranno qualche partita, a quel punto Milan, Juve e anche il Napoli, che con Conte vedo bene, potrebbero approfittarne”.