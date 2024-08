Lazio, accordo a un passo, trovata la formula, sblocca tutto la contropartita, Baroni avrà il suo uomo chiave

Calciomercato Lazio, in arrivo un altro colpo per Marco Baroni: ecco tutti i dettagli in merito alla trattativa

In questa sessione di calciomercato La Lazio è stata sicuramente una delle squadre più attive della Serie A. Nonostante Gli addii di calciatori importanti come Ciro Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada, i biancocelesti hanno abbracciato in quel di Formello giocatori molto interessanti come Tchoauna, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares e Castrovilli.

Alcuni sono delle vere e proprie scommesse, a partire dal nigeriano Dele-Bashiru che ha alle spalle una sola stagione nella Serie A turca con la maglia dell’Hatayaspor. Castrovilli è sicuramente un acquisto intrigante: arrivato a parametro zero dalla Fiorentina, il suo obiettivo sarà quello di mettersi alle spalle i problemi fisici che lo hanno frenato nell’ultima stagione.

Ma in casa Lazio i colpi non sembrerebbero finiti qui. Secondo le ultime indiscrezioni i biancocelesti sarebbero ad un passo dal finalizzare l’arrivo di un attaccante alla corte di Marco Baroni.

Calcio mercato Lazio, in arrivo un attaccante: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio è vicinissima all’attaccante senegalese Boulaye Dia di proprietà della Salernitana. L’ex centravanti del Villarreal è in rottura totale con l’ambiente dopo alcuni accadimenti relativi alla scorsa stagione e in questi ultimi giorni di mercato lascerà la Salernitana.

La Lazio sembrerebbe la squadra più vicina a sto a questo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca a sancire l’accordo tra le parti. L’operazione dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica a favore dei granata.

Lazio, chi alla Salernitana nell’affare Dia?

Il calciatore che dovrebbe lasciare la Lazio per approdare alla Salernitana è Diego Gonzalez, attaccante paraguaiano classe 2003. Il ragazzo è arrivato alla Lazio nel gennaio del 2023 e nell’ultimo anno e mezzo ha militato nella formazione Primavera.

È stato convocato più volte sia da Sarri che da Tudor in prima squadra, tuttavia non è mai riuscito a debuttare in Serie A. Il suo futuro dovrebbe essere quindi in Serie B, da capire con che tipo di modalità si trasferirà eventualmente a Salerno.