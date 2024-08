Milan scatenato sul mercato, sta succedendo di tutto e di più: cosa è successo a cavallo del debutto

Dall’immobilismo agli acquisti a raffica: l’orizzonte in casa rossonera è cambiato, per la gioia dei tifosi. Sta nascendo uno squadrone!

Keep calm e stay Ibra. Potendo, il Senior Advisor di RedBird avrebbe usato questo slogan lo scorso 8 luglio, giorno della presentazione di Paulo Fonseca, per infondere coraggio e tranquillità ai tifosi del Milan, impazienti per un mercato che non riusciva a decollare.

Il tiepido (eufemismo…) abbraccio che i tifosi avevano riservato alla squadra e al nuovo tecnico nel primo giorno di lavoro a Milanello, in antitesi rispetto alla tradizione che voleva la parte più calda del tifo presente in massa in occasione del raduno, aveva allungato ombre inquietanti sul nuovo corso milanista.

La presenza di Ibrahimovic era però stata sufficiente per dare speranza a parte della tifoseria. “Se Zlatan ci mette la faccia, qualcosa di buono succederà” è stato il pensiero che più di qualcuno ha trasformato in post social, magari solo per spezzare la cappa di negatività. E alla fine è davvero successo più di qualcosa, dato che in poche settimane l’orizzonte del Diavolo è radicalmente cambiato.

Lo stesso ex attaccante svedese ha peraltro utilizzato una metafora delle sue, una di quelle piuttosto… ardite. “Dio ha fatto il mondo in sette giorni, noi siamo al quarto” la frase sfoggiata da Ibrahimovic durante la presentazione di Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato il primo colpo del mercato milanista, seguito a stretto giro da Strahinja Pavlovic. Attacco e difesa a posto? Niente affatto…

Milan, mercato non stop: altri colpi in arrivo, Fonseca può esultare

Per la serie l’appetito vien mangiando, una volta sbloccata la situazione la squadra-mercato rossonera non si è più fermata. E chissà quando lo farà. Se infatti la prima parte di agosto è stata all’insegna di acquisti importanti, anche la coda del mese potrebbe vedere il Milan tra le protagoniste, con il chiaro obiettivo di essere all’altezza dell’Inter e di… appaiarla a quota 20 scudetti.

Il tutto per la gioia di mister Fonseca, che durante la lunga teoria di amichevoli estive di lusso ha avuto modo di veder crescere la propria “creatura” prima ancora di inserire i volti nuovi. Chissà che Milan sarà, quindi, una volta che tutti gli acquisti saranno stati inseriti. Compresi quelli in arrivo forse già prima dell’inizio del campionato, ormai imminente.

Mercato Milan: telenovela Fofana verso l’epilogo. E Chiesa…

Presentato infatti Emerson Royal, l’esterno difensivo di spinta invocato dal tecnico portoghese, sta per sbloccarsi la trattativa-fiume con il Monaco per Youssouf Fofana. Alla fine il Milan sta per vincere per… sfinimento, assicurandosi il giocatore per una cifra molto inferiore rispetto ai 35 milioni chiesti dal club del Principato. Complice la volontà del giocatore di vestire il rossonero e di non prolungare il contratto con il Monaco in scadenza nel giugno 2025 l’affare potrebbe chiudersi per una cifra tra i 17 e i 20 milioni. Ad anticipare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Fonseca, sincero ai limiti dello spiazzante a margine del Trofeo Berlusconi: “Il mediano? È Fofana, lo sappiamo tutti…”.

Un affarone per il Diavolo, che ha bisogno come il pane di un mediano con le caratteristiche del nazionale francese. E non è finita qui, perché a finanziare le ultime operazioni in entrata sarà la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus, un prestito da 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 13 e 10% sull’eventuale futura rivendita. Il tutto inattesa della classica sorpresa di fine mercato. Riguarderà la difesa? Forse, ma attenzione all’attacco. Federico Chiesa è infatti una dolce tentazione per il Milan, sebbene la Juventus sia pronta a trattare solo per uno scambio con Alexis Saelemaekers, il jolly belga che Fonseca vorrebbe però trattenere in rosa.