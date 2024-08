Mi piaci tu, ma SUBITO: Motta non pazienta più I Dopo il Como in casa Juve hanno fretta: tempi strettissimi

Torna il sorriso in casa Juventus: il tecnico italo-brasiliano accoglie il nuovo difensore ed è pronto a gettarlo subito nella mischia.

La tabella di marcia fa segnare un ritardo evidente, oltre che inatteso. Alla fine, però, nel calciomercato conta l’arrivo e raggiungere gli obiettivi prefissati, più che il tempo impiegato e le energie nervose disperse nelle trattative.

Con questa “autoconsolazione” i tifosi della Juventus e Thiago Motta si stanno avvicinando al debutto in campionato. Il calendario ha riservato al tecnico italo-brasiliano la possibilità di esordire subito davanti ai propri tifosi, nel primo Monday Night della stagione. L’avversario non sarà però da sottovalutare, trattandosi dell’ostico Como.

I lariani, pur neopromossi, promettono di essere una mina vagante del campionato, complice il mercato grandi firme impostato da una società alla quale non mancano mezzi economici e ambizione. Insomma, la Juve avrà tutto da perdere anche alla luce di una campagna rafforzamenti che fa segnare un preoccupante ritardo.

Douglas Luiz, Khephren Thuram e Juan Cabal sono gli unici volti nuovi inseriti in una rosa che, per affrontare il cambio radicale di filosofia tattica da Allegri a Motta, necessita di numerosi altri innesti. Sulla trequarti e non solo. Alla prima di campionato si presenterà quindi una Juventus ancora molto lontana dalla versione definitiva, con tutte le incognite del caso.

Juventus, il mercato si sblocca: è fatta per il difensore chiesto da Motta

A tutto questo va aggiunto un precampionato che ha instillato motivi di preoccupazione, almeno per la tifoseria. Gioco ancora in fase di apprendimento, sconfitte in serie e nessun gol su azione. I lavori sono insomma in corso e chissà per quanto… il “cartello” sarà ben visibile. La sensazione è tuttavia che una serie di colpi potrebbero materializzarsi proprio nelle ore che precederanno la gara contro il Como.

In tempo per permettere a Thiago di mandare subito in campo gli acquisti last minute? Dipenderà dalla velocità d’esecuzione del Football Director Cristiano Giuntoli, ma anche dal profilo dei giocatori in questione. Il difensore tanto invocato da Motta è infatti stato finalmente scelto e trattandosi di un giocatore che già conosce il calcio italiano tutto fa pensare ad una sua presenza dall’inizio contro i lariani.

Kalulu è della Juventus: il Milan dà l’ok, i dettagli dell’affare

Si tratta di Pierre Kalulu, jolly di retroguardia classe 2000 in arrivo dal Milan. Il franco-congolese, campione d’Italia 2022, rappresenta quindi l’alternativa scelta a Jean-Clair Todibo, il difensore a lungo trattato con il Nizza, ma poi approdato al West Ham. La trattativa con il Milan è stata ormai definita in tutti i dettagli, con reciproca soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

I rossoneri avevano bisogno di fare posto ad Emerson Royal, alla Juve serviva un difensore forte nell’uno contro uno, veloce e duttile, ma che non richiedesse un esborso eccessivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il trasferimento avverrà sulla base di un prestito oneroso da ben 3,5 milioni, senza obbligo di riscatto, ma con il solo diritto nell’ordine dei 18 milioni, con il 10% della futura rivendita garantito al Milan. Condizioni approvate, quindi, e sì del giocatore arrivato al volo. Lo storico asse di mercato Juve-Milan si rinnova e potrebbe non essere finita qui. Federico Chiesa alletta infatti non poco il Diavolo, ma in questo caso a dettare le condizioni sarebbero i bianconeri…