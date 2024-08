Lazio, blitz partenopeo, accordo trovato: a Conte non piace I Ora bisogna convincere De Laurentiis, specie dopo l’esordio

La Lazio ha messo nel mirino un calciatore del Napoli che negli ultimi giorni è finito fuori dal progetto partenopeo: tutti i dettagli

La Lazio di Marco Baroni prosegue la preparazione in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. La sfida si giocherà domenica 18 agosto allo stadio Olimpico, sulla carta i biancocelesti sono sicuramente favoriti ma i lagunari non devono essere assolutamente sottovalutati.

In questa sessione di calciomercato in biancoceleste si sono Uniti diversi calciatori che hanno rimpiazzato i partenti Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson e Kamada. Il direttore sportivo Fabiani, sin dai primi mesi di giugno, è riuscito chiudere colpi importanti come il giovane Tchoauna, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares e Castrovilli.

L’intenzione della società, però, è quello di concludere il mercato con almeno un altro colpo di qualità per consentire a Marco Baroni di contare su una rosa profonda. La Lazio infatti Sarà impegnata anche in Europa League oltre che in campionato e in Coppa Italia.

Calciomercato Lazio, punta un calciatore del Napoli: i dettagli

Negli ultimi giorni alla Lazio è stato accostato con forza il centrocampista Michael Folorunsho di proprietà del Napoli. L’ex Verona, che ha militato nel settore giovanile proprio della Lazio, ha praticamente rotto con il Napoli e vorrebbe cambiare aria per iniziare al meglio una nuova stagione.

Il suo percorso di crescita non può permettersi di subire arresti dopo l’ottima annata trascorsa con il Verona che gli è valsa anche la convocazione di Spalletti ad Euro 2024. Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti starebbero pensando seriamente di riportare a Roma il classe 1998.

Folorunsho alla Lazio? La situazione

Sicuramente il ragazzo gradirebbe la destinazione. Non ha mai nascosto di essere tifosissimo della Lazio e nel corso di alcune interviste ha raccontato alcuni dettagli sulla sua passione per i colori biancocelesti. Il Napoli chiede almeno 15 milioni di euro per la sua cessione.

Vedremo come si evolverà la situazione in merito a Folorunsho. La Lazio sicuramente l’ha messo nella sua lista degli obiettivi, ma ci sono diverse variabili che potrebbero entrare in gioco. Su tutte il possibile inserimento di altre squadre, magari pronte ad accontentare le richieste totali del Napoli