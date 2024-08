Esclusiva Valcareggi: ‘Immobile sempre concreto, felice abbia cominciato così”

In esclusiva ai nostri microfoni, Furio Valcareggi si è voluto soffermare sull’incoraggiante inizio di stagione di Ciro Immobile in Turchia, partito con due goal nella Supercoppa nazionale nel clamoroso cinque a zero contro il Galatasaray.

Valcareggi, sempre franco nelle sue dichiarazioni, ai nostri microfoni su immobile si esprime in questi termini: “Sempre concreto, seppur poco bello da vedere. Felice abbia cominciato così bene in Turchia.”

Esordio con doppietta. E con trofeo. Ciro Immobile, dopo otto anni di Lazio, ha lasciato la capitale italiana per trasferirsi in quella turca.

Da qualche settimana è un giocatore del Besiktas, e ha esordito segnando due gol nella Supercoppa nazionale (a gara secca) che la sua squadra ha vinto contro il Galatasaray.

Valcareggi: “Immobile molto concreto, contento abbia iniziato così bene”

“Immobile non lo conosco personalmente, oggettivamente non è molto bello da vedere, o almeno ci sono altri giocatori che sono più affascinanti di lui palla al piede – ci ha detto in esclusiva Furio Valcareggi –. Detto questo però è sempre molto concreto. Sono contento che abbia cominciato così bene in Turchia. Gli auguro ogni bene”.

A Istanbul, intanto, società e tifosi lo hanno accolto come un eroe. Anche Antonio Immobile, padre dell’attaccante, ha parlato in nei giorni scorsi in esclusiva ai nostri microfoni scoppiettante della stagione in Turchia dell’ex capitano biancoceleste. “Sono felice, lo siamo tutti in famiglia e speriamo continui così – ci ha detto in esclusiva –. Speriamo che possa anche vincere la classifica cannonieri in Turchia, sarebbe bello, ma non ho la sfera di cristallo e non so cosa riserverà il futuro. Inutile dire che a mio figlio auguro il meglio”.