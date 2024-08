Esclusiva Ballotta: “Lazio, con Lotito tanti anni positivi. Ma manca il salto”

In esclusiva ai nostri microfoni Marco Ballotta ha parlato della Lazio e degli obiettivi dei biancocelesti in merito alla stagione, ormai iniziata: ricordando quanto fatto finora sotto la gestione Lotito: “Ma manca il salto”.

Schietto, Marco Ballotta in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato della Lazio, club che evidentemente conosce molto bene visti gli importanti trascorsi in carriera.

Un focus a 360° a partire dalla lunga esperienza della gestione Lotito fino alla stagione appena al via. C’è tensione in casa Lazio con il campionato ormai iniziato.

Eppure il giudizio di Marco Ballotta, campione d’Italia nel 2000 sotto la gestione Cragnotti e poi protagonista in biancoceleste pure quando alla presidenza c’era Lotito, sull’attuale gestione del club è comunque positiva.

Ballotta: “Con Lotito ottimi risultati, ma servirebbe il salto”

“Considerando le condizioni della società quando, nel 2004, è arrivato Lotito, direi che sono stati raggiunti ottimi risultati – ci ha

spiegato in esclusiva –. Ora però servirebbe un salto di qualità economico per lottare per lo scudetto. Ma il salto non arriva. Detto questo nell’attuale gestione sono più gli anni positivi che quelli negativi. Credo servano figure nei posti giusti, persone competenti”. La Lazio, insomma, avrebbe bisogno di strutturarsi meglio dal punto di vista societario.