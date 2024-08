Dyabala, Paredes, Smalling: Roma, che succede? i tifosi sono terrorizzati a pochi giorni dal debutto in A

Le ultimissime in casa giallorossa: ecco le situazioni di alcuni calciatori a pochi giorni dalla fine del mercato

Tra le squadre da cui ci si aspetta un grande campionato c’è sicuramente la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi cercheranno in tutti i modi di tornare in Champions League che ormai manca da tantissimi anni e contestualmente proveranno ad arrivare fino in fondo anche in coppa Italia ed Europa League.

In casa Roma, però, negli ultimi giorni diversi calciatori sono stati interessati da rumors di mercato. In particolar modo Pualo Dybala che dopo l’arrivo di Matias Soulé potrebbe salutare la Capitale. Sull’ex attaccante della Juventus è forte l’interessamento dell’Al-Qadsiah, club arabo disposto a pagare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro.

Per la Joya è pronto un contratto da 25 milioni a stagione, una cifra incredibile che potrebbe convincere l’attaccante a vivere una nuova esperienza lontano dalla Serie A. Sono giorni di riflessione in tal senso, la situazione potrebbe delinearsi da un momento all’altro.

Non solo Dybala, occhio alle situazioni di Paredes e Smalling

Abbiamo parlato di Paulo Dybala, ma ci sono anche altri due calciatori della Roma che rischiano di lasciare la Capitale. Il difensore inglese, Chris Smalling, percepisce un ingaggio da 3,5 e la società vorrebbe cederlo. Anche sulle sue tracce si sarebbe un club dell’Arabia Saudita, tuttavia l’ex difensore del Manchester United non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione l’offerta.

Per quanto riguarda la situazione Paredes e tutto abbastanza chiaro. Il centrocampista argentino ha il contratto in scadenza la prossima estate e qualora dovesse arrivare un’offerta congrua potrebbe lasciare la Roma. Non è sul mercato, tuttavia la sua situazione contrattuale potrebbe appunto portarlo a lasciare i giallorossi in anticipo.

Roma, fuori dal progetto anche Abraham e Shomorudov

Tammy Abraham, invece, è finito da giorni nel mirino del Milan che vorrebbero attaccante con le sue caratteristiche da affiancare ad Alvaro Morata. La sensazione è che la trattativa possa andare effettivamente in porto, magari anche negli ultimi istanti di mercato.

Shomurodov, infine, viaggia verso gli Stati Uniti d’America. L’Atlanta lo starebbe tentando e l’uzbeko potrebbe salutare la Serie A per vivere questa affascinante sfida