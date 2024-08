Ufficiale, rinnovo a vita I Altro che petroldollari, Il Campione del mondo si lega al club per sempre, ma è solo l’inizio di una ‘new era’

Il campione del Mondo ha deciso di legarsi per altri anni al suo club: l’annuncio ufficiale che ha riempito di gioia i tifosi

Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione calcistica con i maggiori top campionati europei che scenderanno in campo per la prima giornata nel weekend dopo Ferragosto. In Serie A c’è grande attesa e curiosità in merito alle squadre che lotteranno fino alla fine per la conquista dello scudetto.

Sicuramente tra le squadre favorite c’è l’Inter di Simone Inzaghi, i campioni in carica hanno senza dubbio la cosa più competitiva ma occhio alle sorprese. Juventus e Milan non hanno nessuna intenzione di rimanere a guardare e si candidano ad essere le prime antagoniste dei nerazzurri.

Non possiamo non inserire nell’elenco anche il Napoli di Antonio Conte. I partenopei non disputeranno nessuna Coppa Europea, motivo per cui potranno dedicarsi esclusivamente al campionato e alla Coppa Italia. Lazio, Roma e Atalanta sono altre formazioni che proveranno disputare un campionato al vertice. Occhio poi anche alla nuova Fiorentina di Palladino e al Bologna di Italiano: riusciranno i rossoblù a replicare quanto di buono fatto nella passata stagione?

Serie A, il capitano rinnova: l’annuncio ufficiale

Nelle ultime ore, intanto, è arrivata l’ufficialità in merito al rinnovo contrattuale di un capitano e campione del Mondo. Ci stiamo riferendo a Lautaro Martinez che ha deciso di legarsi fino al 2029 all’Inter. Prosegue dunque la storia d’amore tra l’attaccante argentino e i nerazzurri, il rinnovo era nell’aria ma ora è anche arrivata ufficialità.

Il centravanti classe 1997 si appresta a disputare la sua settima stagione all’Inter, arrivato nell’estate del 2018 è riuscito sin da subito ad entrare nel cuore dei tifosi e dalla scorsa estate è stato nominato capitano da Simone Inzaghi dopo l’addio al calcio di Samir Handanovic.

Inter, Lautaro Martinez rinnova fino al 2029: il comunicato

Del comunicato ufficiale diramato dall’Inter si legge: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”.