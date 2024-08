Roma, terremoto totale: Joya senza gioia? DDR non si stupisce di nulla, ma i tifosi tremano alle sue parole

Paulo Dybala lascerà la Roma? Ecco le ultimissime in merito al futuro dell’attaccante argentino

C’è grande curiosità in merito la nuova Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi dopo una seconda parte di stagione scorsa piuttosto positiva, sono chiamati ad iniziare con il piede giusto il nuovo campionato. I capitolini hanno l’obiettivo di tornare in Champions League che ormai manca da tantissime stagioni.

Ovviamente ci sarà anche l’Europa League da disputare e la Roma ha dimostrato negli ultimi anni di tenere tantissimo alle competizioni europee. Dal mercato sono arrivati diversi regali per De Rossi, da Soulé a Le Fee passando per Dovbyk e Dahl, senza dimenticare il portiere Ryan.

Negli ultimi giorni, però, a tenere banco in casa Roma è il futuro di Paulo Dybala. L’ex attaccante della Juventus sarebbe finito nel mirino dell’Al-Qadsiah, club arabo che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da 25 milioni a stagione.

Calciomercato Roma, De Rossi: “Chiunque è libero di andare via”

A creare confusione e apprensione in casa giallorossa ci ha pensato lo stesso De Rossi che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha risposto in un certo ad una domanda relativa al futuro di Dybala.

Le sue parole: “Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c’era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo. Ho fatto degli esperimenti nelle amichevoli. Quelli che erano in Inghilterra (ultima amichevole contro l’Everton, ndr) sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo che cosa succederà. Non solo per Dybala, ma per tutti”.

Roma, Dybala ci sarà contro il Cagliari?

La Roma comincerà il proprio campionato domenica sera contro il Cagliari in trasferta. Secondo le ultime provenienti da Trigoria, Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. La convocazione non è a rischio, tuttavia la situazione è legata al mercato non può essere ignorata.

In casa Roma gli ultimi giorni di mercato saranno decisamente infuocati. Il futuro di Dybala potrebbe davvero essere lontano dalla Capitale, l’Arabia Saudita è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Ma la Joya che ha intenzione di fare?