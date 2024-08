Immobile è già Re in Turchia, il padre: “Spero vinca la classifica cannonieri”

In esclusiva ai nostri microfoni parla Antonio Immobile, padre dell’attaccante ex Lazio Ciro Immobile che in Turchia ha già iniziato alla grande, esordendo con una doppietta in un incredibile 5-0, prendendosi subito la scena.

Chi ben comincia è a metà metà dell’opera si dice: e Ciro Immobile in Turchia lo ha già fatto alla perfezione e nel solo e unico modo che conosce in pratica da sempre e che lo ha contraddistinto in carriera.

Segnare, anzi, continuare a segnare e puntare a vincere trofei a sfondi goal. Ciro Immobile è già diventato una sorta di re in Turchia, un eroe:.

L’attaccante ex Lazio ha esordito con una doppietta nella Supercoppa nazionale con consentendo al suo Besiktas dibattere il Galatasaray con un incredibile cinque a zero.

Inevitabilmente fiero di lui suo papà Antonio, che in esclusiva ai nostri microfoni si è espresso in modo assolutamente emblematico.“Spero vinca la classifica cannonieri”.

Papà Immobile in esclusiva a IGDS: “Spero vinca la classifica cannonieri”

In esclusiva Antonio Immobile, orgoglioso di suo figlio ci ha raccontato del suo stato d’animo dopo l’inizio scoppiettante della stagione in Turchia dell’ex capitano biancoceleste. “Sono felice, lo siamo tutti in famiglia e speriamo continui così – ci ha detto in esclusiva –. Speriamo che possa anche vincere la classifica cannonieri in Turchia, sarebbe bello, ma non ho la sfera di

cristallo e non so cosa riserverà il futuro. Inutile dire che a mio figlio auguro il meglio”.

Ne 2021-22 fu Mario Balotelli a sfiorare il titolo di capocannoniere, l’anno scorso invece è stato Icardi a segnare più di tutti. Il campionato turco, insomma, non di certo un torneo di primo piano, è da qualche anno il posto nel quale alcuni attaccanti che in Italia erano in difficoltà, si riscattano. E ora sta a Immobile cercare di rinascere e togliersi ancora tante soddisfazioni.