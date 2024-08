Roma, accordo chiuso in un lampo: intesa totale e firma flash, ecco la cifra e la formula I De Rossi esulta

Il campionato è alle porte e il tecnico giallorosso aspetta altri rinforzi. Gran lavoro per il ds Ghisolfi, che chiude due importanti operazioni.

L’1-1 di Goodison Park contro l’Everton ha concluso la lunga tournée inglese della Roma, ma soprattutto l’intero precampionato dei giallorossi. Il primo ritiro targato Daniele De Rossi può quindi passare in archivio, perché è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio.

L’ultima istantanea negli occhi dei tifosi della Roma è la brutta sconfitta di Empoli nella giornata conclusiva del campionato, determinante per la salvezza dei toscani, ma anche per la retrocessione del Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco. Senza più obiettivi da raggiungere, i giallorossi non sono riusciti ad arginare le superiori motivazioni dell’Empoli.

Acqua passata, perché nel prossimo weekend inizierà l’ennesima rincorsa ad un posto in Champions League. Prossima a vivere la sesta stagione lontano dal massimo torneo continentale per club, la Roma dovrà fare da spettatrice anche alla prima edizione con la nuova e più ricca formula, ma all’interno dell’ambiente si respira fiducia per il futuro.

Il primo mercato targato Florent Ghisolfi si sta infatti sviluppando all’insegna della massima collaborazione con De Rossi. Ritocchi importanti sono già stati effettuati in tutti i reparti. In difesa è arrivato Dahl per la fascia sinistra, a centrocampo Le Fée e in attacco la coppia Soulé-Dovbyk, destinata a comporre sulla carta il tridente titolare con Paulo Dybala.

Roma, Dybala tiene i tifosi sulle spine: sarà addio?

Peccato che la Joya si stia facendo tentare dalle sirene arabe tornate a suonare nelle ultime settimane. Il messaggio lanciato da De Rossi (“Resti solo chi vuole”) non sembrava essere diretto all’argentino, ma si sa che le ultime settimane di mercato possono rendere possibili anche trattative che per tutto luglio e la prima parte di agosto sono parse irrealizzabili.

Ovvio che l’eventuale addio di Dybala, al netto della coesistenza tutta da verificare con Soulé, impoverirebbe notevolmente l’attacco della Roma, ma è altrettanto chiaro che in vista delle ultime operazioni da effettuare in entrata, in particolare in difesa, il club giallorosso sia nelle stesse condizioni delle altre big della Serie A. Ovvero con la necessità di fare cassa.

Mercato Roma, si sblocca il mercato in uscita: affare fatto con il Frosinone

Gli esuberi, o meglio i giocatori che non rientrano nei piani di De Rossi e neppure della società, son tanti. Per la precisione quasi una decina, sebbene non tutti siano ufficialmente sul mercato. Giocatori come Bove e Zalewski saranno infatti venduti solo di fronte a offerte importanti, mentre sembra segnato il futuro di Chris Smalling. Intanto un paio di cessioni sono state definita. Ola Solbakken va in prestito all’Empoli, ma anche Ebrima Darboe è pronto per rifare le valigie.

Di ritorno dal prestito alla Sampdoria, infatti, il centrocampista gambiano classe 2001 è a un passo dall’approdo al Frosinone, come riporta ‘AsRomalive.it’. Messosi in evidenza nel 2021 durante la gestione Fonseca, ma poi fermato da un grave infortunio al ginocchio, Darboe è alla caccia di continuità di impiego. I ciociari potrebbero assicurargliela, ma l’affare non porterà incasso immediato per la Roma. Il trasferimento avverrà infatti con la formula del prestito secco e ingaggio pagato dai giallorossi, che incasseranno tuttavia un bonus in caso di promozione in Serie A dei giallazzurri al termine della stagione.