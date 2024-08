Brescianini al Napoli: visite, accordo, e così De Laurentiis aiuta Lotito, spunta il Nazionale direttamente da Capodichino I Baroni lo attende da settimane

L’arrivo del centrocampista tanto invocato fa felice Conte. Sorride anche ADL: l’affare con la Lazio sblocca il mercato in uscita

Quando il mercato entra nel lungo rettilineo conclusivo, cosa c’è di meglio che un bello scambio in grado di accontentare tutte le parti in causa? Le due società e i bilanci delle stesse, i calciatori protagonisti e magari pure i rispettivi allenatori?

Uno scenario tanto paradisiaco, quanto di difficile realizzazione. Se infatti nel mercato “moderno” è sempre più difficile incastrare tutte le variabili, tra ammortamenti, ingaggi da spalmare e commissioni da riconoscere agli agenti, la missione può diventare impossibile nelle ultime ore della sessione.

Il momento ideale per provarci è quindi quello compreso tra le ultime due settimane, in concomitanza con l’inizio dei campionati, e i tre-quatto giorni che precedono il gong di fine mercato. In quella finestra i margini per trattare in modo proficuo ci sono, complice il contemporaneo arrivo delle prime indicazioni tecniche, quelle delle prime partite ufficiali.

In verità idee già ben chiare le hanno Antonio Conte e Marco Baroni. Gli allenatori di Napoli e Lazio hanno caratteri piuttosto antitetici e un’ulteriore riprova la si è avuta durante l’estate. Esplosivo e poco diplomatico il tecnico salentino, che non ha fatto mistero neppure pubblicamente di quanto debba ancora essere fatto sul mercato per rendere la rosa competitiva per lottare per i primi posti.

Il Napoli, la Lazio e quell’effetto domino che può sbloccare il mercato

Assai meno “mediatico” è invece il profilo di Baroni, sebbene il mercato di Napoli e Lazio sia andato curiosamente di pari passo nel corso di questa estate. Colpi in serie nelle prime settimane, poi una lunga fase interlocutoria, ancora in corso. L’ex allenatore del Verona sa bene che anche alla Lazio manca più di qualche tassello, ma la sua è un’attesa più… zen e piuttosto fiduciosa.

A Napoli e Lazio non dispiacerebbe imbastire uno scambio in grado di accontentare le rispettive esigenze a centrocampo. Tuttavia con presidenti come De Laurentiis e Lotito il rischio sarebbe quello di andare… ai tempi supplementari del mercato, ovvero oltre la deadline delle trattative fissata per la mezzanotte di venerdì 30 agosto. Cosa ovviamente non concessa, pertanto meglio accontentarsi dell’altrettanto famoso “effetto domino”.

Brescianini a Napoli, fa festa anche la Lazio: Baroni riabbraccia un fedelissimo

Si tratta di una delle prassi più comuni del mercato: quando va in porto una trattativa tra la squadra X e quella Y, è probabile che X si trovi a dover effettuare una cessione che può far contenta… Z. A Napoli e Lazio potrebbe succedere proprio questo, con gli azzurri pronti ad accogliere Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000, prodotto del vivaio del Milan, si è affermato nelle ultime due stagioni prima in prestito in B al Cosenza e poi in A con il Frosinone, che lo ha acquistato a titolo definitivo. Conte è stato stregato dalla sua duttilità e dalla sua fisicità al punto da inserirlo subito nella propria lista dei desideri per il Napoli.

Come riporta ‘Lazionews24.com’ la trattativa è conclusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto a 11 milioni, ma per chiuderla a De Laurentiis serve un’uscita. Il profilo scelto è quello di Michael Folorunsho. Il nazionale azzurro non ha convinto Conte ed è pronto a riabbracciare la Lazio e Baroni. Nato a Roma e cresciuto nel vivaio biancoceleste, lasciato nel 2017, l’ex Verona ritroverebbe a Formello proprio l’allenatore che lo scorso anno lo ha fatto sbocciare con l’Hellas fino a fargli meritare la convocazione per Euro 2024. Eccolo, quindi, il lieto fine collettivo, per sancire il quale manca solo l’intesa tra Napoli e Lazio sul cartellino del centrocampista di origini nigeriane.