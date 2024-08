Lazio, anche lui fa le valigie: se va via, si può riaprire tutto I Fabiani lavora sotto traccia, qual è il nome caldo?

Calciomercato Lazio, un calciatore pronto a salutare i biancocelesti nei prossimi giorni: ecco di chi si tratta

C’è grande attesa in merito alla nuova Lazio di Marco Baroni in vista dell’imminente inizio di stagione. I biancocelesti debutteranno contro il Venezia allo stadio Olimpico per la prima giornata di Serie A: un match sulla carta abbordabile ma che come sempre può nascondere diverse insidie.

Il mercato di biancocelesti, fino a questo momento, è stato caratterizzato da diversi arrivi. Calciatori giovani e interessanti si sono aggiunti alla rosa della Lazio, tuttavia i tifosi sperano che la società entro la fine del mercato possa concludere la campagna acquisti con un calciatore dal nome altisonante.

Gli arrivi di Noslin, Dele-Bashiru, Tavares, Tchoauna e Cstrovilli non bastano. La Lazio avrebbe bisogno anche di un altro esterno d’attacco di grande qualità, anche perché calciatori del calibro di Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson hanno lasciato Roma.

Calciomercato Lazio, un calciatore in uscita: i dettagli

Non solo il mercato in entrata, in casa Lazio entro il 31 agosto dovranno essere piazzati anche diversi esuberi. Fin qui l’unico esubero che ha lasciato la Lazio è stato il difensore Kamenovic, il quale ha scelto di tornare in Svizzera tra le file dello Yverdon.

Fabiani è al lavoro per cercare di piazzare anche Fares, André Anderson, Cancellieri, Akpa Akpro. e Basic. Proprio quest’ultimo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe finito nel mirino di tre club.

Lazio, Basic in uscita: non solo l’Empoli sulle sue tracce

Il centrocampista croato, che nella seconda parte della scorsa stagione ha militato in prestito nella Salernitana, non rientra nei piani di Baroni. Su di lui ci sarebbe forte l’interessamento dell’Empoli che vorrebbe un calciatore delle sue qualità per rinforzare il centrocampo.

Non solo i toscani, su l’ex centrocampista del Bordeaux avrebbero messo gli occhi anche gli spagnoli dell’Espanyol e i turchi dell’Istanbul Basaksehir. La Lazio vorrebbe cedere definitivamente il croato, tuttavia appare improbabile che una di queste tre squadre possa acquistarlo a titolo definitivo. L’ipotesi più probabile è che il calciatore possa lasciare i capitolini con la formula del prestito con diritto di riscatto.