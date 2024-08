Ahi ahi Mou: rischi proprio tu? La Champions sta per sfuggirgli di mano e nel peggiore dei modi I Si preannunciano tifoni turchi

Champions League, il Fenerbahce di Josè Mourinho ora rischia davvero grosso: ecco cos’è successo

Josè Mourinho, dopo l’esonero con la Roma dell’inverno scorso, ha scelto di ripartire dalla Turchia accettando la corte del Fenerbahce. Lo Special One vuole vincere anche in Super Lig per arricchire ancora una volta il suo palmares.

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del club turco, che si è tenuta lo scorso 2 giugno, ha sottolineato: “Voglio giocare per voi, che siete l’anima del club. Ho capito le idee e i progetti del presidente: voglio essere il vostro allenatore. Voglio lavorare per il calcio turco, per il campionato turco, per migliorarlo. Ma la cosa più importante per me sarà il Fenerbahce”.

A disposizione il tecnico portoghese ha una rosa di tutto rispetto composta da diversi calciatori che hanno militato anche in Serie A come per esempio il difensore Becao, i centrocampisti Krunic e Zajc, gli attaccanti Dzeko e Under.

Mourinho, la qualificazione in Champions si fa in salita

Dopo aver superato agevolmente il secondo turno di qualificazione di Champions League contro il Lugano vincendo sia all’andata che al ritorno, il Fenerbahce ha rimediato una sconfitta nel match d’andata del turno successivo contro il Lille. In Francia i padroni di casa si sono imposti per 2-1.

Una vera e propria beffa per Mourinho visto che i francesi hanno trovato la vittoria al 91′ grazie alla rete decisiva del kosovaro Edon Zhegrova. Di Santos (Lille) e Khaveci (Fenerbahce) le altre reti del match.

Quando si giocherà la sfida di ritorno tra Fenerbahce e Lille

Il fischio d’inizio del match di ritorno, che si disputerà all’Ulker Stadium di Istanbul, è in programma il prossimo 13 agosto. Il Fenerbahce proverà a sfruttare il fattore campo per ribaltare la sconfitta rimediata in Francia. Lo scarto è minimo, infatti ai turchi basterà vincere con almeno un gol di scarto per protrarre il match quantomeno ai tempi supplementari.

MS | Lille 2-1 Fenerbahçe pic.twitter.com/iOFuHTtMaP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2024

La UEFA, nel frattempo, ha già reso noto l’arbitro del match: toccherà al fischietto spagnolo José María Sánchez Martínez dirigere la sfida.