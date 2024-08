Trovati un altro club, qui non giocherai più: Inter durissima col suo attaccante, ormai messo alla porta. Alternative zero: deve fare i bagagli

L’arrivo di Taremi non basta ad Inzaghi: scenario in divenire nell’attacco dei campioni d’Italia, ma una decisione è stata presa.

Un mercato partito in anticipo, ma “vittima” poi di una brusca inchiodata, qualche infortunio di troppo, passi falsi in amichevole e in generale la vaga sensazione che la cavalcata della scorsa stagione in campionato rischi di essere irripetibile.

È questo lo stato d’animo che si respira in casa Inter a ormai pochi giorni dal debutto in Serie A con la maglia recante la seconda stella. O meglio, questo è lo stato d’animo di Simone Inzaghi, che sta vivendo un’estate inaspettatamente inquieta e silenziosa.

Ma come? Se è agitato l’allenatore della squadra campione d’Italia, che non ha ceduto nessun big e anzi ha inserito in rosa due parametri zero di consolidato valore internazionale, cosa dovrebbero dire i mister delle altre grandi, che hanno sicuramente motivi di preoccupazione ben superiori?

Si sa, vincere aiuterà anche a vincere, ma abitua anche bene e soprattutto mette in guardia la concorrenza. Così, dopo due stagioni nelle quali le squadre future campioni d’Italia sono state protagoniste di partenze brucianti, rivelatesi poi decisive, l’obiettivo di Inzaghi sarebbe quello di ripetersi, anche alla luce di un’annata ricca di impegni come non mai.

Inter, è già emergenza in attacco: Inzaghi aspetta la quinta punta

Per raggiungere questo obiettivo il tecnico piacentino era stato chiaro con la società fin dall’inizio del mercato. Ok tenere i big, ok Taremi e Zielinski, ma la rosa deve essere integrata con un centrale difensivo veloce, un esterno a tutta fascia e soprattutto con la quinta punta. Proprio quest’ultimo è l’obiettivo che sta più a cuore di Inzaghi, ma anche al momento il più lontano.

Le amichevoli estive hanno confermato come davanti la coperta sia inaspettatamente corta, in particolare se Lautaro Martinez non è al top della forma. L’argentino non potrà essere al 100% contro il Genoa, avendo iniziato la preparazione solo da pochi giorni dopo la Copa America. Il resto lo ha fatto l’infortunio che impedirà a Taremi di esordire in Serie A già a Marassi. Non può quindi essere Thuram, reduce a propria volta da Euro 2024, a sostenere tutto il peso dell’attacco.

Inter, enigma Arnautovic: l’austriaco blocca il mercato in entrata

Da qui la necessità, secondo Inzaghi, di avere un altro attaccante in rosa, considerando anche che il futuro di Marko Arnautovic è ancora un’incognita. O meglio, tale è per l’austriaco, ma non per la società, che la propria scelta l’ha già fatta e da tempo. Nella nuova Inter non c’è più posto per l’ex Bologna, che nella prima stagione della sua avventura bis in nerazzurro ha giocato poco e segnato ancora meno, tra prestazioni incolori e infortuni. La società è stata chiara con il giocatore, prospettando il rischio di un’annata da quarta punta e quindi da spettatore.

Tale scenario non ha però scosso Marko, che vuole restare. Peccato che il suo ingaggio impedisca all’Inter di impostare altre trattative per l’attacco. Insomma, lo stallo è totale. Arnautovic si allena regolarmente con i compagni, ma Inzaghi aspetta novità, che potrebbero arrivare non prima degli ultimi giorni di mercato. Quando, forse, Arna avrà capito che stare in paradiso a dispetto dei santi non conviene a nessuno…