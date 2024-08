Roma all-in: in ballo 45 milioni, Ghisolfi sfoglia la margherita e spalanca le porte, se se ne vanno saranno botti a Ferragosto

Calciomercato Roma, il ds Ghisolfi al lavoro per sfoltire la rosa entro la fine del mercato: la situazione in casa giallorossa

Prosegue la preparazione della Roma in vista della prossima stagione che vedrà il giallorossi impegnati anche in Europa League oltre che in Serie A e in Coppa Italia. Gli uomini di De Rossi avranno come obiettivo primario quello di tornare in Champions League che ormai mancano tantissime stagioni.

La Roma inizierà la propria stagione affrontando il Cagliari all’Unipol Domus, una sfida sicuramente alla portata dei giallorossi ma che potrebbe nascondere più di un’insidia. In match si disputerà domenica 18 agosto alle 20:45 in contemporanea della sfida che vedrà i cugini della Lazio affrontare il Venezia all’Olimpico

In attesa di comprendere quali saranno le ultime mosse in entrata della Roma, il direttore sportivo Ghisolfi è al lavoro per cercare di piazzare gli esuberi che non fanno parte del progetto tecnico di De Rossi. I calciatori finiti ai margini della rosa sono diversi, motivo per cui la Roma spera di ricavarne anche un prezioso gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato.

Calciomercato Roma, la lista dei calciatori da piazzare

Come detto in precedenza il direttore sportivo Ghisolfi. in questa fase, ha come obiettivo quello di sfoltire la rosa e sono davvero tanti calciatori che potrebbero salutare la Roma nell’arco delle prossime settimane. Nell’elenco troviamo: Abraham, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Shomurodov, Darboe, Zalewski e Solbakken.

Qualora la Roma dovesse riuscire a cederli tutti riuscirebbe anche a risparmiare praticamente 15 milioni di euro netti derivanti dai loro stipendi. Una parte dei milioni che la Roma pensa di incassare potrà anche essere reinvestita sul mercato per regalare a De Rossi almeno un ultimo colpo.

Roma, dove piazzare gli esuberi?

L’attaccante inglese, Tammy Abraham, è in trattativa con il Milan che vorrebbe affiancare a Morata un altro attaccante dalle caratteristiche dell’ex Chelsea. Poi c’è Karsdorp, il terzino è in contatto da diversi giorni con i turchi del Besiktas e la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

Per quanto riguarda gli altri calciatori c’è da registrare l’interessamento del Parma per Kumbulla e di Sampdoria, Frosinone e Salernitana per Darboe. Solbakken, invece, è finito nel mirino del Malmoe.