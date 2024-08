Chiesa alla Lazio, lo smacco di Lotito ai giallorossi: il fantamercato capitolino che fa impazzire i tifosi

Chiesa alla Lazio? Le ultime in merito al rumors di mercato che ha infiammato i tifosi biancocelesti in queste ore

La Lazio, che dopo l’addio di Igor Tudor ha scelto di affidare la panchina a Marco Baroni, è sicuramente una delle squadre della Serie A che presenta più volti nuovi e rosa. Calciatori importanti come Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson hanno salutato Roma con i conseguenti arrivi a Formello di giocatori giovani ma molto interessanti.

È il caso dell’ex Salernitana Tchouana, di Noslin e di Nuno Tavares. Poi in bianco celeste sono anche arrivati due vere e proprie scommesse, anche se per motivi diversi. Il primo è il nigeriano Dele-Bashiru, il secondo invece è Gaetano Castrovilli, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con la Fiorentina.

Il centrocampista barese è reduce da una stagione complicatissima per via di un infortunio e la Lazio ha voluto scommettere su di lui offrendogli un contratto annuale con opzione per un prolungamento pluriennale. Vedremo se Castrovilli riuscirà a ritagliarsi lo spazio desiderato in biancoceleste, i tifosi sicuramente lo sperano e con loro anche mister Baroni.

Calciomercato Lazio, Chiesa in biancoceleste? Le ultime

Sicuramente in questa sessione di calciomercato uno dei calciatori più chiacchierati è Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus ha il contratto In scadenza a giugno 2025 con i bianconeri, motivo per cui è finito nel mirino di diversi Club dopo il mancato rinnovo con la Vecchia Signora.

La Juve lo ha addirittura messo fuori dal progetto e in quest’ultimo mese di calciomercato sarà molto interessante capire quale destino attenderà il classe 1997. Per diverse settimane Chiesa è stato accostato con forza alla Roma, ma nelle ultime ore anche alla Lazio e all’Inter.

Lazio, nessuna chance per Chiesa

Nonostante diversi rumors relativi ad un possibile approdo alla Lazio di Federico Chiesa, il futuro dell’attaccante ex Fiorentina dovrebbe essere altrove.

A sbilanciarsi ci ha pensato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che su X ha scritto: “Chiesa alla Lazio è fantamercato. Chiesa alla Roma era un gradimento enorme di Daniele De Rossi, già raccontato e che può resistere (la Juventus aveva aperto per 20 milioni). Un gradimento che, se tornasse, dovrebbe però passare attraverso numeri importanti (non il cartellino, ma l’ingaggio)”.