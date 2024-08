Ahi, ahi, De Vrij: è andato KO di brutto, e Inzaghi trema I Infermeria piena alle porte della stagione

La difficile estate dei campioni d’Italia: mercato bloccato e ora l’ennesimo infortunio. L’ansia del tecnico nerazzurro..

Pre-campionato privo di risultati di rilievo, mercato… fermo a giugno e pure qualche infortunio di troppo. Tutto si può dire meno che l’estate dell’Inter sia stata quella tipica di un club appena laureatosi campione d’Italia. E in modo trionfale.

La stagione 2023-’24 per i nerazzurri, almeno a livello di campionato, è stata letteralmente magica. In testa di fatto in maniera incontrastata dalla prima giornata, fatta salva la breve parentesi di fine gennaio e quel sorpasso della Juventus dettato dalla partita in meno disputata per gli impegni in Supercoppa, Lautaro e compagni hanno trovato l’apoteosi il 22 aprile.

Vincere lo scudetto della seconda stella nel derby, con un mese d’anticipo sulla fine del campionato, ha rappresentato un finale che neppure il più ottimista dai tifosi avrebbe osato immaginare. Eppure è andata proprio così e i festeggiamenti si sono inevitabilmente protratti per settimane. Fino a quando è stato inevitabile iniziare a pensare al futuro.

Perché vincere è bello, ma cercare di rifarlo può esserlo di più. E allora la nuova sfida non può che essere quella di spezzare l’alternanza che l’albo d’oro della Serie A riporta dal 2021. Inter, Milan, Napoli e ancora Inter, quindi è fatale che i nerazzurri puntino subito a fare… 21, confermandosi campioni senza al contempo trascurare le altre quattro competizioni nelle quali saranno impegnati.

Inter, quanti infortuni! Inzaghi scalpita, ma il mercato non si sblocca

La missione però non si annuncia facile. Vuoi perché la concorrenza si è attrezzata e continua a farlo, vuoi perché da giugno in poi in casa Inter hanno fatto capolino qua e là imprevisti vari che hanno tolto il sorriso ad un perfezionista come Simone Inzaghi. E il passaggio di proprietà non c’entra.

Se infatti Oaktree ha ribadito la volontà di mantenere la squadra competitiva ai massimi livelli, il tecnico piacentino guarda con preoccupazione all’immobilismo che ha colpito la dirigenza sul mercato. Ok Taremi e Zielinski, pescati a zero in tempi non sospetti, ok Josep Martinez come vice Sommer, ma serve altro. Inzaghi invoca almeno due pedine, anche perché gli infortuni, a proposito di imprevisti, continuano a fioccare.

Si ferma anche De Vrij: Inter in emergenza per la prima di campionato

L’ultimo in ordine di tempo a fermarsi è stato Stefan De Vrij. L’olandese, reduce da un buon Europeo con gli Orange, ha deciso di restare a Milano ignorando le sirene arabe e anche quest’anno sembra destinato a giocare parecchio. Chissà, però, se già dalla prima di campionato, dal momento che durante l’amichevole persa a Monza 2-0 contro l’Al-Ittihad l’ex Lazio ha rimediato un infortunio muscolare che l’ha costretto a lasciare il campo.

Dovrebbe trattarsi di un semplice indurimento che non dovrebbe metterne a rischio la disponibilità in vista della prima giornata contro il Genoa, ma Inzaghi non può che guardare con preoccupazione alla già lunga lista di giocatori fermati in poche settimane da guai muscolari. Un elenco che comprende anche gli stessi Taremi e Zielinski, sebbene solo il polacco sia certo di non recuperare per Marassi.