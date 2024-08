Osimhen al Milan, indiscrezione clamorosa, la chiamata è già partita: “Glielo dico sempre”

Victor Osimhen lascia il Napoli per andare al Milan? La rivelazione a sorpresa fa sognare i tifosi rossoneri

Una delle telenovele di quest’estate è sicuramente quella relativa al futuro di Victor Osimhen. Attaccante nigeriano vuole lasciare il Napoli, tuttavia fino a questo momento non è pervenuta nessuna offerta vicina a 100 milioni di euro a De Laurentiis.

L’ex centravanti del Lille ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che il Napoli sperava di poter far valere in questa sessione di calciomercato. Le cose, però, stanno andando diversamente e Osimhen è sempre più bloccato in azzurro.

Come se non bastasse, inoltre, la mancata cessione del nigeriano sta di fatto bloccando il mercato in entrata del Napoli. Conte vorrebbe puntellare la rosa con almeno due-tre calciatori adatti al suo sistema di gioco ma per il momento deve fare di necessità virtù.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Milan? I dettagli

Del futuro di Osimhen, come normale che sia, se mi parla tantissimo. In Francia sono sicuri che dal momento all’altro il Paris Saint Germain possa affondare il colpo per riportare l’attaccante in Ligue 1, inoltre anche il mercato arabo potrebbe interessarsi all’attaccante nigeriano nei prossimi giorni.

Nel frattempo un calciatore in forza al Milan ha scherzato proprio sul futuro di Osimhen. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo a Samuel Chukwueze che nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo amico e connazionale.

Samuel Chukwueze su Osimhen: “Vorrei chiudere gli occhi e…”

L’ex attaccante del Villarreal, durante l’intervista, ha così risposto ad una domanda su Victor Osimhen: “Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?0. E lui: ‘Samuel, sai che è difficile…’ “.

Dunque, Chukwueze vorrebbe condividere lo spogliatoio con il suo connazionale anche al Milan e non solo in Nazionale. Sarà, però, improbabile vedere Osimhen in rossonero: il Milan ha scelto di puntare tutto su Morata per l’attacco e vorrebbe acquistare Tammy Abraham dal Roma per completare il reparto a disposizione di Paulo Fonseca.