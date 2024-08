Dopo Soulè, c’è Badé, una Roma con l’accento: ma servono 20 milioni cash, e le uscite vanno a rilento I Ghisolfi chiama Mr Dan

Calciomercato Roma, il difensore Loic Badé è finito nel mirino del DS Ghisolfi: ecco tutti i dettagli

Nella prossima stagione ci si aspetta tantissimo dalla Roma di Daniele De Rossi. Il giallorossi hanno come obiettivo primario quello di tornare in Champions League che manca ormai da diversi anni. Per questo motivo la Roma deve cercare di avere continuità in Serie A senza incappare le soliti scivoloni che hanno caratterizzato le ultime stagioni con Mourinho in panchina.

La Roma Sarà impegnata anche in Europa League e da gennaio in Coppa Italia. Su tre fronti dunque, ma come detto quest’anno la qualificazione in Champions League deve essere considerato l’obiettivo primario. La rosa a disposizione di Daniele De Rossi, nonostante gli arrivi di calciatori di grande qualità come l‘argentino Soulé e l’attaccante ucraino Dovbyk, deve essere ancora puntellata a dovere.

Per questo motivo il DS Ghisolfi avrebbe messo nel mirino il difensore del Siviglia Loic Badé. Il classe 2000, arrivato in Liga nel gennaio del 2023, nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze con gli andalusi. È un difensore centrale di grande prestanza fisica ed è legato al club spagnolo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

Calciomercato Roma, Ghisolfi punta Badé: la richiesta del Siviglia

Il Siviglia non considera incedibile il difensore francese ma per lasciarlo andare chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Tale richiesta è considerata esagerata dalla Roma che vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare la parte economica.

Il club spagnolo, d’altro canto, non ha intenzione di accettare nessuna contropartita per la cessione del difensore francese, al massimo potrebbe abbassare di qualche milione la propria richiesta. Vedremo come si evolverà la situazione e se effettivamente la Roma riuscirà a portare della capitale il difensore nato a Sèvres.

Loic Badé: la carriera in breve

Loic Badè è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Boulogne-Billancourt, del Paris FC e del Le Havre. Proprio con Les Ciel et Marine ha avuto modo di esordire in Ligue 2 nel 2019.

Nel 2020 il difensore è passato al Lens per poi militare nel 2021-22 nel Rennes con cui ha disputato la UEFA Conference League. La Roma rappresenterebbe uno step importante per la sua carriera dopo l’ultimo anno e mezzo trascorso in Liga.