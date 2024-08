Abbiamo chiuso per Chiesa: poi il rifiuto, e ora il remake I Ghisolfi vorrebbe un finale diverso, ma non parte in pole e i tifosi si dividono

L’avventura dell’esterno alla Juventus sta per concludersi: un club è favorito per assicurarselo, ma l’affare non si sblocca.

Tre anni dopo aver recitato da protagonista nell’Italia di Roberto Mancini, capace di laurearsi a sorpresa campione d’Europa superando ai rigori a Wembley l’Inghilterra, Federico Chiesa non è riuscito a ripetersi nell’edizione degli Europei disputatasi in Germania.

Proprio in quell’estate l’esterno della Juventus raggiunse l’apice del proprio rendimento, prima di incappare, nel gennaio successivo, nel grave infortunio al ginocchio che lo avrebbe condizionato per diversi mesi anche dopo il rientro in campo. Federico non è stato comunque certo l’unico tra gli Azzurri a non riuscire a ripetere le gesta del 2021.

Un concetto estendibile anche a una parte degli atleti che poche settimane più tardi avrebbero dato lustro al Tricolore ai Giochi di Tokyo e del resto lo sport è fatto così. Di alti e bassi, di picchi di forma che trasformano l’impossibile in possibile e danno sostanza ai sogni, ma anche di momenti meno felici e di piccoli dettagli che possono permettere di raggiungere risultati insperati.

Restando al calcio e a quella nazionale, nonostante un contesto molto differente a livello di singoli e di gruppo, più di qualcuno dei protagonisti di quella spedizione è comunque riuscito a indossare i panni dell’uomo-mercato anche tre anni più tardi, pur non vivendo il momento migliore della propria carriera. Si pensi, ad esempio Leonardo Spinazzola, sul quale ha puntato il Napoli.

Chiesa-Juventus, divorzio in vista: si muove mezza Serie A

È però proprio lo stesso Chiesa ad infiammare in maniera particolare l’estate 2024 delle trattative. Complice un rapporto ormai compromesso con la Juventus, e un contratto in scadenza nel giugno 2025 che non sarà rinnovato, l’esterno promette di infiammare l’ultimo mese di trattative, essendo finito nel mirino di altre tre big del campionato italiano, fattesi avanti in successione.

Dopo il tiepido sondaggio del Napoli è stata la volta di Inter e Roma. I nerazzurri punterebbero però ad arrivare a Chiesa a parametro zero, quindi dalla prossima estate. Uno scenario che non può andare bene alla Juventus, che sarebbe quindi pronta ad abbassare le proprie pretese iniziali per sedersi al tavolo con la Roma. Soluzione in vista, quindi? Niente affatto.

Mercato Roma, il sogno Chiesa prende forma: contatti avviati con la Juventus

Federico ha aperto alla chiamata dei giallorossi ed ha anche già avuto qualche chiacchierata con Daniele De Rossi, pur avendo posto come discriminante la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. La Roma non gliela darebbe e proprio questo sembrava aver raffreddato la pista in via definitiva. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito. al momento quella di approdare nella Capitale è una pista ancora percorribile.

Il ds della Roma Florent Ghisolfi è al lavoro sotto traccia per regalare a De Rossi un altro acquisto in salsa bianconera dopo Matias Soulé. I tifosi della Roma sono divisi alla luce degli ultimi guai fisici accusati dal giocatore, ma più di un motivo fa pensare positivo. Dai buoni rapporti tra i club a quelli tra l’agente del giocatore, Fali Ramadani, e il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli, oltre all’apertura della Juventus a trattare per una cifra inferiore ai 20 milioni. Lavori in corso, quindi, per quello che promette di essere il grande affare di Ferragosto del mercato italiano.