Questo matrimonio non s’ha da fare in CHIESA: la Juve ora fa muro, ma l’hanno fatto fuori e ora i rivali di sempre lo seducono

Quale futuro attende Federico Chiesa? Ecco le ultime sul futuro dell’attaccante classe ’97 finito ai margini del progetto Juve

In casa Juve deve essere assolutamente chiarito il futuro di Federico Chiesa. Il classe ’97, in virtù del mancato accordo per il rinnovo, è finito sul mercato e fuori dal nuovo progetto bianconero. A confermarlo è stato proprio il tecnico Thiago Motta al termine dell’amichevole che la Juventus ha disputato all’Adriatico di Pescara contro i francesi del Brest.

Nella pancia dello stadio abruzzese, Thiago Motta ha così risposto ad una domanda relativo al futuro dell’ex attaccante della Fiorentina: “Chiesa? Non è disponibile per motivi di mercato. Decisione presa dalla società così come per gli altri esclusi dalla rosa. Siamo stati chiari con loro, sono bravi ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più“.

Parole nette, quelle rilasciate dal tecnico italo-brasiliano. Chiesa non fa più parte del progetto bianconero, ma dove potrebbe andare in questi ultimi giorni di mercato?

Calciomercato Juve, tutte le squadre su Chiesa

La Juventus, come detto, deve cercare di vendere il calciatore per non perderlo a zero nella prossima estate. Da diverse settimane l’ex Viola è stato acquistato con forza la Roma, tuttavia giallorossi dopo aver preso Soulé sembrerebbero aver messo in standby l’affare.

Il Napoli è sicuramente un’altra squadra interessata a Chiesa, ma la Juventus non accetta contro partite tecniche e vorrebbe ricavarne almeno 20 milioni per la sua cessione. Poi nelle ultime ore anche la Lazio si sarebbe inserita nella corsa all’attaccante. Come riportato da Il Messaggero Lotito sarebbe pronto ad offrire al calciatore un contratto da 4 milioni più bonus a stagione. Ma c’è anche l’Inter all’orizzonte…

Chiesa all’Inter? I dettagli

Beppe Marotta, amministratore delegato e presidente dell’Inter, starebbe fiutando l’affare e secondo alcuni rumors avrebbe avuto dei contatti con Chiesa per portarlo a Milano la prossima estate a parametro zero.

Qualora questo scenario dovesse venire confermato, Chiesa rischia di rimanere fuori rosa alla Juventus prima di accasarsi all’Inter. Ciò sarebbe deleterio per la sua carriera, soprattutto in virtù del fatto che il ragazzo ha dovuto fare i conti con un tremendo infortunio al crociato che lo ha costretto a restare ai box per praticamente un anno.