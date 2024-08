Basta, sei fuori dal progetto: Conte ha deciso, non ne può più, la sua sola presenza ha un effetto terribile per il gruppo

Calciomercato Napoli, ecco le ultimissime in casa partenopea in vista dell’imminente inizio di stagione

Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio della prossima stagione con il Napoli che deve, per forza di cose, dare un segnale forte all’ambiente dopo la nefasta ultima annata conclusasi con il decimo posto in classifica.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea ha sicuramente ridato entusiasmo all’ambiente, ora i tifosi si aspettano risposte anche sul campo: il Napoli deve tornare a lottare per i vertici della classifica. Dopo più di dieci anni il club partenopeo non disputerà nessuna coppa europea, motivo per cui ci si aspetta tanto in Serie A.

Prima dell’inizio del campionato, che vedrò il Napoli impegnato contro il Verona per la prima giornata, ci sarà la Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno il Modena nel 32esimi di finale in virtù del decimo posto conquistato l’anno scorso in Serie A.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis preme per la cessione

In casa Napoli deve essere assolutamente chiarita la situazione relativa al futuro di uno dei componenti più importanti della rosa. Ci stiamo riferendo all’attaccante nigeriano Victor Osimhen che ha tutta l’intenzione di cambiare aria.

Al momento, però, non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il suo acquisto. La società vorrebbe incassare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria, ma appare improbabile che un club possa arrivare a sborsare tale importo. La pista PSG si è raffreddata con i francesi che al momento non si sono mossi concretamente su Osimhen.

Osimhen in Premiere League? I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’attaccante nigeriano sarebbe finito nel mirino di una big di Premiere League. La squadra interessata all’ex Lille sarebbe il Chelsea che però potrebbe affondare il colpo solamente in caso di addio di Romelu Lukaku.

I Blues, infatti, hanno troppi calciatori rosa e sperano di riuscire a piazzare il belga entro fine mese. Non è un mistero che Lukaku voglia arrivare proprio al Napoli per tornare a lavorare con Conte. Vedremo come si evolverà la situazione, potrebbe anche aprirsi una clamorosa trattativa per uno scambio tra i due calciatori più una parte economica in favore del club partenopeo.