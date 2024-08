Toglietevelo dalla testa: non lo prendiamo e basta I Fabiani non lascia spiragli, i tifosi devono metterci la croce sopra

Calciomercato Lazio, le dichiarazioni del direttore sportivo Fabiani non sono passate inosservate

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della prossima stagione in cui gli uomini di Marco Baroni saranno impegnati su tre fronti: Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

I biancocelesti hanno praticamente rivoluzionato la rosa dopo gli addii di calciatori come Ciro Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada. A Formello sono arrivati giovani molto interessanti come il francese Tchaouna, il nigeriano Dele-Bashiru, il portoghese Tavares e l’olandese Noslin. Quest’ultimo ha ritrovato in biancoceleste proprio Baroni che lo ha allenato per sei mesi al Verona.

Inoltre anche Gaetano Castrovilli ha sposato il progetto dei capitolini, il centrocampista pugliese ha voglia di rimettersi in gioco dopo l’ultima stagione sfortunatissima – per via degli infortuni – in maglia Viola. Vedremo se con la Lazio riuscirà a ritrovarsi ed a estasiare i tifosi con le sue giocate.

Calciomercato Lazio, il Ds Fabiani su James Rodriguez

Negli ultimi giorni il centrocampista colombiano James Rodriguez è stato accostato con forza alla Lazio. Diversi rumors sono arrivati anche dal Sud America e i tifosi hanno a lungo accarezzato l’idea di vedere all’opera a Roma l’ex calciatore, tra le altre, di Bayern Monaco e Real Madrid.

A smorzare gli animi però ci ha pensato Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste che proprio un anno fa ha preso il posto di Igli Tare nell’organigramma societario. Il dirigente, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha fatto il punto sulle ultime questioni in casa biancoceleste.

Fabiani: “James Rodriguez non arriverà”

In merito a James Rodriguez Fabiani ha sottolineato: “Ottimo giocatore, ma ha più di 33 anni e nelle ultime stagioni, nelle sue squadre di club, ha giocato al massimo 10-12 partite. In questo momento abbiamo la lista degli over 22 già piena, prendere un classe 2003, 2004 o 2005 non creerebbe problemi, il regolamento è questo, non lo abbiamo fatto noi”.

Il ds ha, però, confermato come il mercato della Lazio è tutt’altro che chiuso: “Non è chiuso, dobbiamo prendere ancora un giocatore. Il tecnico Baroni ci ha chiesto un esterno offensivo per completare il reparto”.