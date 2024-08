Pazzesco Milan, offerta da 50 milioni di euro: proposta irrinunciabile, le parti stanno negoziando proprio ora

Calciomercato Milan, le ultimissime in casa rossonera a pochi giorni dall’inizio del campionato

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e il Milan di Paulo Fonseca alla prima giornata di campionato affronterà il Torino a San Siro. I rossoneri saranno di scena in uno dei due anticipi delle 20:45 e proveranno a cominciare con il piede giusto.

Non sarà facile contro i Granata di Vanoli, ma il nuovo Milan di Fonseca si candida ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. I rossoneri proveranno ad essere competitivi fino alla fine né vertici della classifica, magari contendendo lo scudetto ai rivali dell’Inter. Ad ogni modo ci sarà anche una Champions League da disputare e poi da gennaio la Coppa Italia.

Per quanto riguarda le varie mosse di mercato, il Milan deve fare i conti con alcuni rumors provenienti dalla Spagna e che potrebbero ridisegnare la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Roma.

Calciomercato Milan, in arrivo una super offerta dall’Inghilterra? I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, un calciatore del Milan sarebbe finito nel mirino dell’Everton. La compagine inglese sarebbe addirittura pronta a far recapitare ai rossoneri un’offerta da 50 milioni di euro per portare il calciatore in Premier League.

Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo all’esterno d’attacco Samuel Chukwueze. Il nigeriano, arrivato la scorsa estate dal Villarreal, sarebbe finito nella lista dei desideri dei Magpies che vorrebbero puntellare l’attacco proprio con un calciatore con le sue caratteristiche.

Milan, Chukwueze sul mercato? La situazione

In casa Milan, però, non c’è nessuna volontà di cedere il nigeriano dopo solo un anno dal suo arrivo. Fonseca ci punta tantissimo e lo stesso calciatore spera di aver più spazio rispetto alla scorsa stagione. Ovviamente davanti a un’offerta da 50 milioni di euro la società rossonera potrebbe tentennare.

Qualora tale offerta dovesse realmente concretizzarsi il Milan si ritroverebbe in una situazione piuttosto scomoda. Una cessione a quelle cifre potrebbe consentire alla società di realizzare una grande plusvalenza visto che un anno fa il ragazzo arrivò per 19.5 milioni + 8 di bonus.