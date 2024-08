Ultima spiaggia neanche per sogno I Zaniolo si confessa e cita il padre: ‘Mi ha detto che Gasp…”

Nicolò Zaniolo, dopo aver scelto di tornare in Italia tra le file dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da calciatore nerazzurro

La Serie A, già da qualche settimana, ha riabbracciato Nicolò Zaniolo che ha scelto di tornare in Italia firmando con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il classe 1999, dopo l’ultima stagione passata all’Aston Villa in cui ha collezionato 39 presenze e realizzato tre reti tra tutte le competizioni, proverà a rilanciare la sua carriera a Bergamo.

Sarà un grande banco di prova per l’ex Roma. Il tempo delle scuse è finito ed a 25 anni è arrivato il momento di dimostrare di essere un calciatore capace di spostare gli equilibri con costanza e non a intermittenza come accaduto fin qui nella sua carriera.

Vedremo se la cura Gasperini riuscirà a fare effetto anche su di lui. La Dea nella prossima stagione sarà impegnata anche in Champions League e il tecnico piemontese avrà bisogno di una rosa all’altezza nonché pronta a palcoscenici importanti.

Atalanta, ecco le prime parole di Zaniolo

Nicolò Zaniolo, qualche giorno fa, è stato ufficialmente presentato alla stampa come nuovo calciatore dell’Atalanta e il ragazzo ha sin da subito sottolineato di aver accettato subito la corte della Dea. Per lui il ruolo non è un problema ed è pronto a scendere in campo con l’Atalanta sia come trequartista ma anche all’occorrenza come punta centrale o esterno.

Lo stesso centrocampista ha raccontato di aver parlato con il padre proprio di Gasperini e in merito ha svelato: “Mio papà me l’ha sempre detto che Gasp era l’allenatore ideale per me. E questo è il passo più adatto da fare in questa fase della mia carriera”.

Zaniolo fissa l’obiettivo: “Ora mi interessa solo…”

Nel corso della conferenza stampa, Zaniolo ha spiegato quanto i gol degli assist saranno molto importanti per lui ma che al momento il suo obiettivo principale è quello di recuperare al meglio – dopo l’infortunio al 5° metatarso del piede sinistro – in vista della Supercoppa Europea contro il Real Madrid in programma il prossimo 14 agosto.

“Di certo il conto dei gol è importante, ma mi pongo obiettivi a breve termine e non a lungo. Il mio focus è solo essere al 100% per la Supercoppa Europea”, ha sottolineato Zaniolo.