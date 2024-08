Lo spoiler dell’agente, il dietrofront con Simeone, l’innamoramento per Roma e DDR: la storia del gigante ucraino fa impazzire i tifosi

Tifosi giallorossi in delirio per il nuovo centravanti: in attesa dei primi gol l’erede di ucraino e il suo staff diventano star sui social.

La gestione Friedkin e i colpi agostani? La proprietà statunitense della Roma deve amare la puntualità se è vero che l’ufficialità per il nuovo centravanti giallorosso è coincisa proprio con l’inizio dell’ottavo mese dell’anno, uno dei più importanti per il mondo del calcio.

Agosto è infatti da parecchi anni il mese in cui inizia il campionato di Serie A, nel quale termina il mercato e i tifosi possono finalmente imparare a conoscere tutti i propri beniamini e magari già applaudirne gesta e gol. Il mese in cui si inizia a fare sul serio, dopo un’estate di sogni e qualche delusione.

In realtà per il popolo romanista, almeno sul mercato, le delusioni negli ultimi anni sono piuttosto rare. Non si può infatti certo accusare la gestione Friedkin di non aver portato a Trigoria nomi illustri per il campo e la panchina. Da José Mourinho a Paulo Dybala fino a Romelu Lukaku, i bagni di folla all’aeroporto sono ormai diventati una consuetudine estiva.

Tutti, Mourinho a parte, hanno poggiato il primo piede nella Capitale da romanisti proprio nel mese di agosto e la stessa cosa succederà anche all’erede di Big Rom. La scelta era stata fatta ormai da qualche giorno ed ora non ci sono più dubbi. A cercare di infiammare le gole del popolo della Sud sarà Artem Dovbyk, il bomber ucraino classe ’97 in arrivo dal Girona al termine di una trattativa neppure troppo lunga.

La chiamata con De Rossi e il no a Simeone: Roma, Dovbyk è già un idolo

In tal senso se il buongiorno si vede dal mattino e si misura dall’intensità con la quale entrambe le parti hanno voluto arrivare in fondo alla negoziazione, De Rossi e i tifosi possono già iniziare a sognare. Perché se i dirigenti della Roma, dopo aver ragionato su altri profili, non ha più pensato ad alternative dopo aver iniziato a puntare con decisione su Artem, ancora di più hanno fatto lo stesso giocatore e il suo entourage.

Attori protagonisti di questa telenovela sono stati ovviamente il Girona, il club rivelazione dell’ultima Liga con il quale Dovbyk si è laureato capocannoniere della Liga 2024 con 24 gol in 36 partite, ma anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros erano ormai convinti di aver definito l’acquisto del giocatore, prima di subire una beffa che avrà fatto godere non poco i tifosi della Roma anche per un motivo particolare…

Dovbyk, quanta voglia di Roma! La story dell’agente diventa virale

Se infatti è stata decisiva la determinazione del ds della Roma Ghisolfi, il cui ultimo rilancio da 32 milioni di parte fissa con sei di bonus e il 15%, e non il 10%, dell’eventuale futura rivendita del giocatore garantita al Girona, ha fatto capitolare il club di proprietà del City Group, Artem aveva scelto da tempo la propria nuova destinazione, comunicando la propria decisione a De Rossi, ma pure a Diego Simeone, tecnico dell’Atletico ed ex simbolo della Lazio…

Si tratta ovviamente solo di un curioso dettaglio in più, ma sufficiente per fare del centravanti ucraino uno degli idoli dei tifosi romanisti prima ancora di atterrare a Trigoria e che l’affare diventasse ufficiale. Artem e il suo gruppo di lavoro non vedono l’ora di arrivare in Italia, come testimoniato dall’Instagram Story pubblicata nella serata di mercoledì da Alex Lundovskyi, agente del giocatore. Una maglia giallorossa con il nome di Dovbyk e come sottofondo la canzone ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi, uno degli inni più amati dai tifosi…