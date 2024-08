Paredes vola direttamente in Inghilterra: il campione del mondo ha fatto la sua scelta I De Rossi e I Friedkin ne prendono atto

L’argentino, idolo dei tifosi e punto fermo per De Rossi, ha preso una decisione per il proprio futuro: la squadra prende forma.

La marcia di avvicinamento all’inizio del campionato prosegue spedita per le squadre di Serie A, che stanno per affrontare le ultime amichevoli prima del via ufficiale della stagione, che per metà delle formazioni del massimo campionato avverrà già tra sabato 10 e domenica 11 agosto.

Come tradizione, infatti, le formazioni classificata dal 9° al 17° posto dello scorso campionato, oltre alle tre neopromosse dalla B, inaugureranno l’annata attraverso il primo turno di Coppa Italia, i trentaduesimi. Il regolamento prevede da quest’anno l’effettuazione dei calci di rigore in caso di parità al 90’. Poi, sarà campionato per tutti.

Per le prime otto della Serie A ’23-24, invece, il conto alla rovescia verso la prima giornata sarà scandito dalle amichevoli conclusive, da effettuarsi contro squadre di un buon livello tecnico per testare in maniera definitiva condizione e schemi, comprensivi dell’inserimento dei nuovi acquisti. La Roma non fa eccezione e la location scelta è di tutto rispetto.

Nella giornata di domenica 4, infatti, i giocatori di Daniele De Rossi hanno effettuato il primo allenamento in terra inglese, sui campi del centro d’allenamento del Burton, per il mini-ritiro che ospiterà i giallorossi per sei giorni e che prevedrà due amichevoli, martedì 6 contro il Barnsley, formazione di League One, e sabato 10 a Goodisoon Park contro l’Everton.

Roma da lavori in corso: i nuovi acquisti debuttano, De Rossi aspetta altri rinforzi

Il tecnico della Roma è ancora in attesa di rinforzi importanti dal mercato, che gli ha comunque già consegnato tre titolari importanti come Enzo Le Fée a centrocampo, Matias Soulé per le fasce offensive e Artem Dovbyk al centro dell’attacco. L’argentino e l’ucraino hanno già debuttato con la nuova maglia nel test di Rieti contro l’Olympiacos.

In termini di risultati l’estate romanista non è stata finora particolarmente soddisfacente. Nei test “veri”, infatti, si è registrato il pareggio contro il Kosice, la sconfitta di misura contro il Tolosa e l’1-1 proprio contro i greci. Niente di preoccupante, comunque, per una squadra ancora in fase di preparazione, con il cartello “lavori in corso” dal punto di vista tattico ben esposto. Qualche cessione sembra comunque inevitabile e a tal proposito da Londra è arrivata una risposta inequivocabile circa il futuro di Leandro Paredes.

Paredes ha deciso il proprio futuro: nasce il nuovo centrocampo giallorosso

Il centrocampista argentino campione del mondo vedrà il proprio ruolo al centro della mediana romanista messo in discussione dall’arrivo dello stesso Le Fée, ma sembra aver fatto la propria scelta. Quella di restare in giallorosso. Reduce dal trionfo in Copa America con la Seleccion, infatti, l’ex juventino, come riportato dal Corriere dello Sport, ha rinunciato agli ultimi due giorni di ferie, anticipando il rientro e unendosi quindi ai nuovi-vecchi compagni.

Per De Rossi, che di Paredes è stato anche compagno alla Roma, e che non ha nessuna intenzione di rinunciare all’esperienza dell’argentino in mezzo al campo, si tratta della miglior risposta possibile. Al fresco dell’Inghilterra e sui perfetti campi del St. George’s Park di Burton il tecnico potrà quindi iniziare a lavorare sulla coesistenza tra Leandro e Le Fée. Perché il tempo stringe: dal 17 agosto contro il Cagliari si comincerà a fare sul serio.