La cosa più bella di Milano è il treno per Roma… e viceversa: intrigo tra BIG, si cucina lo scambio CLAMOROSO

È iniziato il mercato d’agosto, quello in cui tutto è possibile: due grandi della Serie A stanno per confezionare un’operazione inaspettata.

Il calcio d’agosto va preso a piccole dosi. Il manuale del bravo allenatore, e del tifoso con i piedi per terra, richiede di non deprimersi per un’amichevole persa, neppure se contro formazioni dilettantistiche, come di non esaltarsi se… Davide batte Golia, ovvero se si riesce a mettere al tappeto una big mondiale pur partendo da uno status inferiore.

Ora, guardando ai rispettivi palmares, sembra azzardato considerare il Milan Davide e il Manchester City Golia, anzi sarebbe doveroso sostenere il contrario, ma la storia recente parla chiaro, così come le rispettive possibilità in sede di calciomercato. Eppure la squadra di Fonseca è riuscita a sconfiggere quella di Guardiola durante la tournée americana.

Come titoli vinti il Diavolo dà invece del tu al Real Madrid, eppure anche i campioni d’Europa in carica del grande ex Carlo Ancelotti si sono dovuti arrendere all’entusiasmo dei tanti giovani sui quali Fonseca sta puntando in questa pre-season alla quale il Milan si è presentato a ranghi largamente incompleti.

Insomma, dalle parti di San Siro sanno che il 18 agosto in occasione della prima di campionato contro il Torino la musica sarà molto diversa. In particolare se i dirigenti rossoneri non riuscissero a concludere in tempi brevi la campagna rafforzamenti ferma, si fa per dire, al momento ai “soli” Morata e Pavlovic, e con Emerson Royal ormai milanista in pectore.

Milan, Morata non basta: Fonseca vuole un altro 9

Il centrocampo in primo luogo, ma anche l’attacco, necessitano di altri innesti di spessore per presentarsi al via della stagione in linea con le altre pretendenti allo scudetto, obiettivo irrinunciabile per il Milan, come dichiarato da Fonseca… imbeccato da Ibrahimovic. E se il ds Moncada è al momento concentrato sulla mediana, il tecnico portoghese è fermo sulle proprie posizioni.

Morata sarà il centravanti titolare del nuovo Milan e dovrà creare spazi per le frecce Leao e Pulisic. Luka Jovic farà parte del bouquet di alternative, ma alla voce centravanti l’ex allenatore della Roma vuole un’altra pedina, possibilmente con caratteristiche differenti. L’identikit è fatto, il nome ci sarebbe pure, ma finora si è rivelato inavvicinabile. Adesso, però, per arrivare a Tammy Abraham si è aperto un inatteso spiraglio.

Abraham-Milan, c’è lo spiraglio: prende forma uno scambio inatteso

Il centravanti inglese sta per dire addio alla Roma dopo tre stagioni, ma non per tornare al Chelsea, come in tanti avevano predetto dopo la prima, esaltante annata di Serie A vissuta dal bomber inglese. Tra discontinuità di rendimento e un grave infortunio al ginocchio ora Abraham è diventato un esubero e anzi, con Dovbyk già acquistato, i giallorossi hanno l’urgenza di cederlo, anche a costo di abbassare le pretese iniziali attraverso uno scambio.

Proprio questa è la soluzione che potrebbe prendere forma con il Milan, l’unica squadra che si è fatta avanti per Abraham. I rossoneri potrebbero mettere sul tavolo nientemeno che il capitano Davide Calabria insieme ad una ventina di milioni di conguaglio per arrivare ad Abraham. De Rossi, che apprezza le qualità del terzino rossonero, ci pensa. La trattativa deve ancora nascere, la disponibilità dell’esterno va verificata, così come quella di Fonseca, che sta sì per accogliere Royal, ma che dovrà fare a meno per tutta la stagione di Alessandro Florenzi, prezioso jolly per le fasce.