Tutto fatto, accordo chiuso: pazzesco, per il Napoli salta la pista in attacco I E adesso per Conte si fa davvero dura

Calciomercato Napoli, niente da fare per gli Azzurri: l’attaccante ha scelto la sua prossima destinazione. I dettagli

Il nuovo Napoli di Antonio Conte, che ricordiamo non disputerà nessuna Coppa Europea nella prossima stagione, si candida ad essere una delle protagoniste in Serie A. I partenopei, così come Milan e Juventus, sono visti come i principali antagonisti dell’Inter anche se occorre ricordare che manca ancora praticamente un mese alla fine del mercato.

Le rose possono essere ancora puntellate a dovere e proprio in casa Napoli andranno chiariti i destini di più di qualche calciatore. Intanto nelle ultime ore un attaccante ha deciso di cambiare squadra e di accettare la corte di una squadra della nostra Serie A.

In qualche modo il Napoli, che aveva sondato lo stesso giocatore qualche settimana fa, ha subito una vera e propria beffa. Il nome dell’attaccante in questione sarebbe potuto diventare appetibile per il Napoli qualora Osimhen avesse già lasciato la Serie A.

Calciomercato Napoli, un obiettivo di mercato firma con la…Roma

L’attaccante di cui stiamo parlando è Artem Dovbyk. Il bomber ucraino ha scelto di legarsi alla Roma e qualche giorno fa è sbarcato nella Capitale per unirsi al gruppo di Daniele De Rossi.

La Roma ha battuto la concorrenza di diversi club per potersi accaparrare l’attaccante classe 1997 che nell’ultima stagione in Liga, con la maglia del Girona, ha realizzato ben 24 reti in 36 presenze. Il Napoli, dunque, per l’eventuale sostituzione di Osimhen si ritroverebbe costretto a guardare altrove.

Dovbyk sceglie la Roma: tutti i dettagli

Il centravanti ucraino è stato trattato a lungo dalla Roma che è riuscita ad incassare il sì del Girona solamente con un’offerta da 32 milioni di euro di parte fissa più 6 di bonus. Inoltre qualora la Roma dovesse cedere l’attaccante nelle prossime sessioni di mercato, il club spagnolo riceverà il 15% sulla rivendita.

Il Napoli, che sta ancora cercando di capire cosa succederà con Osimhen, aveva mostrato grande interesse nei confronti di Dovbyk. Secondo alcuni rumors il club partenopeo avrebbe anche inviato degli osservatori a visionarlo nel corso dei match dell’Ucraina ad Euro 2024.