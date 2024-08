Fonseca vuole un Milan Royal: con 2-3 milioncini la svolta a destra è assicurata I E si frega le mani per Pavlovic

Calciomercato Milan, le ultime mosse in entrata del club rossonero: non solo Pavlovic per Fonseca. Tutti i dettagli



Prosegue la preparazione del Milan in vista della prossima stagione vedrà gli uomini impegnati su quattro fronti: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Ci si attende tanto dagli uomini di Paulo Fonseca che ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri dopo ben cinque stagioni.

Continuano, inoltre, tutte le valutazioni inerenti al mercato sia in entrata che in uscita che coinvolgeranno il Milan nel corso delle prossime settimane. Manca poco più di un mese alla fine del mercato e la rosa di Fonseca deve essere assolutamente puntellata a dovere per potersi dire competitiva.

Fino a questo momento in casa Milan, oltre ai vari calciatori tornati dai prestiti, sono arrivati il terzino spagnolo Alex Jimenez, l’attaccante Alvaro Morata e il difensore centrale serbo Strahinja Pavlovic.

Calciomercato Milan, Fonseca spera di poter abbracciare presto un terzino

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il Milan sta praticamente concludendo la trattativa con il Tottenham e il trasferimento in Italia del terzino Emerson Royal. Il classe 1999, con un passato anche tra le file del Betis, del Barcellona e dell’Atletico Mineiro, è pronto a lasciare il Tottenham dopo ben tre stagioni in cui ha collezionato esattamente 100 presenze in tutte le competizioni.

Per il Milan si prospetta un acquisto decisamente stuzzicante. Royal è il classico terzino brasiliano dotato di grande qualità tecnica e propensione offensiva. Il ragazzo vanta anche 10 presenze con la nazionale brasiliana con il debutto arrivato nel 2019 nel corso della amichevole vinta dal Brasile per 3-0 sulla Corea del Sud.

Milan, ecco Emerson Royal

Il Milan spera di chiudere la trattativa con il Tottenham per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Fonseca non vede l’ora di abbracciarlo e di poter puntare su di lui sulla fascia destra: dopo molti anni la titolarità di Davide Calabria è a serio rischio.

Dunque dopo l’arrivo di Pavlovic dal Salisburgo, il Milan è pronto a puntellare per bene la difesa, dopodiché la società proverà a regalare a Fonseca almeno un altro colpo prima della fine del calciomercato.