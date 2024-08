Baroni incontra Fabiani, ma tutto tace e i tifosi sbottano: e la promessa di Lotito? E se guardano al mercato della Roma la furia peggiora

Il mercato della Lazio si è arenato: il tecnico e i tifosi aspettano novità, ma dalla società arriva un messaggio molto chiaro.

I giorni passano e il mercato non si sblocca. Quanti tifosi si stanno ripetendo inquieti questo tormentone, quando la sabbia nella clessidra che segna il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato continua a scendere impietosamente?

Dalla Juventus al Napoli, che tanto hanno fatto, ma più di qualcosa devono ancora fare, per tacere del Milan, che pare quella più indietro tra le grandi, e della stessa Inter, ferma di fatto ai due parametri zero, seppur deluxe, inseriti a inizio mercato, senza dimenticare il nuovo secondo di Yann Sommer. Nessuna big della Serie A ha la rosa già al completo.

Non potrebbe essere altrimenti dato che alla fine del mercato manca ancora un mese. Non uno qualunque, peraltro, bensì quell’agosto che per tradizione porta i colpi più attesi, anzi spessi quelli più inaspettati, molti dei quali destinati a concentrarsi nelle ultime due settimane di trattative.

Iniziare il campionato con le rose incomplete, se non addirittura in versione cantiere, è diventata ormai un’abitudine, complice l’inizio sempre più anticipato della stagione, tra campionato e Coppa Italia. Qualche eccezione però resiste, perché due insospettabili della Serie A possono dire di essere piuttosto avanti con i lavori.

Lazio-Roma, il derby impazza anche sul mercato

Ai tifosi della Roma e soprattutto della Lazio, infatti, il mercato ha già portato diversi volti nuovi e più di una sorpresa. Curiosamente l’andamento è stato agli antipodi: se infatti l’universo giallorosso si è infiammato nell’ultima decade di luglio, quello biancoceleste si è goduto una prima parte del mese da protagonista assoluto.

Alla fine il risultato è quasi lo stesso, dal momento che la Roma deve ancora trovare un paio di titolari, mentre la Lazio aspetta solo la ciliegina sulla torta. Va però detto che in ogni cosa è importante come si parte, ma soprattutto come si arriva. Pertanto, nel “derby del mercato”, il tifoso della Lazio non può che guardare con preoccupazione alla risalita dei cugini e soprattutto ai quasi 40 milioni spesi dai giallorossi per Artem Dovbyk.

Mercato Lazio, Baroni sulle spine: l’ultimo colpo può attendere

Una somma che la Lazio non potrà certo permettersi di investire per un solo giocatore. Dopo Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru e Nuno Tavares, Marco Baroni continua ad aspettare il famoso “regalo”, quello sul quale il presidente Lotito si è discretamente sbilanciato. Non, però, sui tempi, che sembrano destinati ad allungarsi. Per la preoccupazione del mister e dei tifosi.

Il ds Fabiani lo ha già ripetuto più volte: “Prima di tornare ad acquistare, bisogna sfoltire l’organico”. Un’esigenza, come riportato dal Corriere dello Sport, espressa anche direttamente a Baroni nel vertice andato in scena tra i due a Formello. Solo una volta piazzati Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson si potrà pensare al famoso fantasista, meglio se esterno, atteso dall’allenatore. Laurienté, per il quale si cerca l’accordo con il Sassuolo, James Rodriguez o Fernandez-Pardo? Si saprà più avanti, sempre che la possibile cessione di Cataldi non apra una falla anche a centrocampo, costringendo ad investire il tesoretto che arriverà dalle cessioni proprio in quella zona del campo…